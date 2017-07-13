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Дожди и похолодание. Погода в Могилеве в выходные будет далека от летней

14.07.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве в наступающие выходные будет далека от летней: дождливой, прохладной, с порывистым ветром и, вероятно, грозами. По предварительным данным, со следующей недели все кардинально изменится: будет солнечно, тепло и практически безветренно.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 14 июля, днем будет максимум +14°С, ожидаются дожди с грозами. Ветер будет порывистым до 11 м/с.

В субботу также будет ветрено, но без дождя. Температура воздуха днем составит около +15°С.

В воскресенье вернутся дожди и грозы. Станет еще холоднее — столбик термометра опустится до +12°С.

В понедельник, 17 июля, обещает вернуться лето. Ожидается около +21°С, переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.

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Теги: Могилев
 
 
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