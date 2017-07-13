|
Дожди и похолодание. Погода в Могилеве в выходные будет далека от летней
14.07.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в наступающие выходные будет далека от летней: дождливой, прохладной, с порывистым ветром и, вероятно, грозами. По предварительным данным, со следующей недели все кардинально изменится: будет солнечно, тепло и практически безветренно.
Сегодня, 14 июля, днем будет максимум +14°С, ожидаются дожди с грозами. Ветер будет порывистым до 11 м/с.
В субботу также будет ветрено, но без дождя. Температура воздуха днем составит около +15°С.
В воскресенье вернутся дожди и грозы. Станет еще холоднее — столбик термометра опустится до +12°С.
В понедельник, 17 июля, обещает вернуться лето. Ожидается около +21°С, переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозируют и порывистый ветер.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии