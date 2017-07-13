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В Гродно приехали польские гусары, чтобы почтить память Стефана Батория

14.07.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической реконструкции, которые занимаются восстановлением периода времен Стефана Батория. Реконструкторы уже были в Гродно — в декабре 2016 года они приезжали в областной центр, чтобы почтить память короля.


Тогда гусары прошлись торжественным шествием с хоругвами по городу, приняли участие в богослужении в Фарном костеле, а также для зрителей во дворе Нового замка были устроены показательные выступления.



Сейчас программа похожая — основные мероприятия пройдут 15 июля на территории Нового замка. Зрители смогут увидеть походный лагерь, примерить доспехи, а также увидеть инсценировку боев.


В этом году к гусарам присоединились и реконструкторы, которые занимаются более ранними периодами — например, восстанавливают времена викингов и средневековье.

Начало — 11.00. Вход свободный.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической, которые занимаются восстановлением периода времен Стефана Батория.

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