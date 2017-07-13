В Гродно приехали польские гусары, чтобы почтить память Стефана Батория

В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической реконструкции, которые занимаются восстановлением периода времен Стефана Батория. Реконструкторы уже были в Гродно — в декабре 2016 года они приезжали в областной центр, чтобы почтить память короля.





Тогда гусары прошлись торжественным шествием с хоругвами по городу, приняли участие в богослужении в Фарном костеле, а также для зрителей во дворе Нового замка были устроены показательные выступления.









Сейчас программа похожая — основные мероприятия пройдут 15 июля на территории Нового замка. Зрители смогут увидеть походный лагерь, примерить доспехи, а также увидеть инсценировку боев.





В этом году к гусарам присоединились и реконструкторы, которые занимаются более ранними периодами — например, восстанавливают времена викингов и средневековье.

Начало — 11.00. Вход свободный.