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В Гродно приехали польские гусары, чтобы почтить память Стефана Батория
14.07.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической реконструкции, которые занимаются восстановлением периода времен Стефана Батория. Реконструкторы уже были в Гродно —
Тогда гусары прошлись торжественным шествием с хоругвами по городу, приняли участие в богослужении в Фарном костеле, а также для зрителей во дворе Нового замка были устроены показательные выступления.
Сейчас программа похожая — основные мероприятия пройдут 15 июля на территории Нового замка. Зрители смогут увидеть походный лагерь, примерить доспехи, а также увидеть инсценировку боев.
В этом году к гусарам присоединились и реконструкторы, которые занимаются более ранними периодами — например, восстанавливают времена викингов и средневековье.
Начало — 11.00. Вход свободный.
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В Гродно приехали представители нескольких польских клубов исторической, которые занимаются восстановлением периода времен Стефана Батория.
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