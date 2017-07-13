ЦТ на 100 баллов сдал каждый 297-й абитуриент

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Министерство образования подвело предварительные итоги централизованного тестирования этого года, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Подача документов в вузы продолжается в Беларуси. В эти дни Минобразования опубликовало предварительную статистику результатов централизованного тестирования — необходимого этапа при поступлении для большинства абитуриентов.

Всего в ЦТ-2017 приняли участие 90125 абитуриентов, из них максимальный балл получили 303 участника — каждый 297-й абитуриент. Два раза по 100 баллов получили 11 абитуриентов, а вот три ЦТ на максимальный балл не сдал никто.

Больше всего отличников — среди сдававших русский язык (66) и математику (69). Тестирование по иностранным языкам на 100 баллов сдали 49 абитуриентов, по белорусскому языку — 35, по химии — 25.

Максимальный балл по физике получили 15 человек, по обществоведению — 16, по биологии — 18, истории Беларуси — 19. Один человек написал ЦТ по географии на 100 баллов и один — по всемирной истории.

Среди отличников 82 — выпускники минских учебных заведений, еще 87 человек — из районных центров. ЦТ на 100 баллов сдали только девять абитуриентов из сельской местности. По удельному весу среди отличников выпускники сельских школ не уступают горожанам.

Подача документов на бюджет в вузы продлится до 17 июля, на платное отделение — до 4 августа.