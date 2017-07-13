Трифонова продолжит карьеру в американском частном клубе Casper Mountain

Стало известно, что неоднократная чемпионка Беларуси по биатлону Татьяна Трифонова покидает Беларусь и продолжит свою карьеру в американском клубе «Casper Mountain Biathlon Club».

Редакция БДГ решила расспросить у нее о начале карьеры, о первых успехах и самых важных событиях, которые запомнились спортсменке в Беларуси.

– Татьяна, когда вы впервые вошли в состав национальной сборной Беларуси?

– Это случилось в 2011 году, когда мне было 16 лет. Я впервые выступала на международных соревнованиях. Это было открытое Первенство Австрии по биатлону. Хотя средства на ту поездку мы искали всеми силами, ведь на тот момент я еще не состояла в сборной команде, я не подвела своих тренеров и показала там наилучший результат среди белорусов, и была отобрана на Первые зимние юношеские Олимпийские Игры. В следующем году я была зачислена в юношеско-юниорскую национальную сборную. Уже после приезда домой в составе своей родной команды Витебской области я заняла первое место на эстафете на Олимпийских днях молодежи Республики Беларусь, отлично выступила в личных гонках и поехала уже с более взрослым составом на Юниорский Чемпионат Мира. А весной меня уже награждали как лучшего спортсмена года по итогам прошедших соревнований, и мой первый тренер также получил звание лучшего тренера года.

– Какими еще званиями вы награждены и когда вы получили свое первое звание?

– После одного года тренировок по биатлону я уже выполняла норму первого разряда. Затем в возрасте 16 лет я одна из первых стала кандидатом в мастера спорта по биатлону, и в 2015 году мастером спорта Республики Беларусь по биатлону.

– Расскажите, все ли так гладко было на соревнованиях или были какие-либо курьезные моменты?

– В спорте всегда хватает смешных и забавных ситуаций, но больше всего мне запомнился момент на Олимпийских днях молодежи. После моих отличных выступлений в гонке преследования и гладкой гонке, где я оба раза становилась первой, меня поставили на заключительный этап командной эстафеты, где выступают сильнейшие спортсмены, готовые в случае чего, вытащить свою команду. В итоге, когда предпоследний этап зашел на последний круг, я, размявшись и подготовившись идти в зону передачи эстафеты, взяла винтовку, лыжи и ... обнаружила, что у меня нет палок! До передачи эстафеты оставалось не более двух минут, в тот момент у меня была и паника, и смех, и недопонимание, что сейчас делать. Моя команда шла на втором месте, и упускать такой шанс было нельзя.

– И что же вы предприняли?

– Когда моя напарница передавала мне эстафету, я молча вырвала у нее палки и побежала. От шока она даже не успела ничего мне сказать. Ее палки были намного выше моих, и мои руки вываливались из петель. Но от страха я бежала так, как не бежала бы, держа в руках свои палки. И после первого круга я даже догнала лидирующую команду. Напарницы по команде засуетились, увидев, что происходит, и на втором круге мне нашли подходящие палки, которые передавали на крутом спуске, и я едва успела из схватить. На последнем рубеже нужно было собирать свои мысли в кулак, что было очень трудно после всего пережитого, но в итоге я чисто отстреляла на стойке, обогнала лидирующую команду и финишировала первая. Эмоций было масса! А мои палки так и не нашлись. Точнее, они нашлись спустя две недели, когда биатлонистка из другой области поняла, что у нее в чехле оказались чужие палки. Мне их конечно вернули. Кстати, ровно через год, на тех же соревнованиях, я забыла свои палки сама в финишном коридоре. Вспомнила про них только на следующее утро, когда мне их принес тренер. Все тренеры сразу решили, что их забыла именно я (смеется). После этого я свои палки всегда ношу с собой.

– Вы обучались в каких-либо специализированных учебных заведениях?

– Да, я закончила Витебское государственное училище Олимпийского резерва в 2013, где продолжила дальнейшее обучение на тренера по биатлону до 2015 года.

– Каковы ваши дальнейшие планы?

– Я собираюсь продолжать свою спортивную карьеру в штате Вайоминг, в частном биатлонном клубе «Casper Mountain Biathlon Club», который пригласил меня к себе в качестве перспективного спортсмена.

– Спасибо, Татьяна, за беседу. Желаем вам дальнейших побед и больших достижений!

Фото: Белорусская федерация биатлона