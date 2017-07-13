Ученые: белорусы не такие ленивые, как европейцы

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Белорусы более активны в течение дня, чем жители Европы и США, свидетельствуют данные исследователей из Стэнфордского университета.

Ученые исследовали данные об активности 717 тысяч человек из 111 стран мира. В центре внимания было количество ежедневно совершаемых шагов, эту информацию специалисты получали из смартфонов.

По результатом большого исследования, самыми активными оказались жители Гонконга и Китая — их жители совершают в среднем 6880 и 6189 шагов ежедневно. Наиболее же ленивые страны — Малайзия, Саудовская Аравия и Индонезия, где жители совершают менее четырех тысяч шагов каждый день.

Беларусь в таком рейтинге находится посередине — граждане республики ежедневно проходят порядка шести тысяч шагов. По этому показателю белорусы обходят европейцев и американцев, которые более ленивые.

Средний же показатель активности составляет 4961 шагов, хотя медики рекомендуют каждый день совершать не менее десяти тысяч шагов.