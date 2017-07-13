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Правительство готовит большой семинар по вопросам в сфере ЖКХ
14.07.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков распорядился создать организационный комитет для подготовки и проведения республиканского семинара о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
Там проинформировали, что главой оргкомитета назначен вице-премьер Анатолий Калинин. В правительстве он курирует, в числе иных вопросов, сферу жилищно-коммунального хозяйства.
"Оргкомитету поручено до 18 июля разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению республиканского семинара, а также осуществлять контроль за его выполнением", — добавили в пресс-службе.
Там не смогли уточнить, на какую дату назначено проведение этого семинара.
В Беларуси в начале 2016 года, после скандала с резким повышением тарифов на ЖКУ и их последующей отменой указом президента, в парламенте была высказана инициатива о проведении специальных парламентских слушаний по вопросам ЖКХ.
Однако эта идея не нашла поддержки, и было решено после детальной проработки вопросов провести расширенное совещание на уровне президента. Однако до совещания правительство должно было обсудить все имеющиеся проблемы и подготовить перечень предложений по реформированию системы ЖКХ, снижению издержек коммунальных предприятий и экономически обосновать тарифы на услуги ЖКХ.
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Распоряжением премьер-министра создан оргкомитет для подготовки и проведения этого мероприятия, точная дата пока не известна.
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