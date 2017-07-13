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Вильнюсский аэропорт чуть больше месяца будет на реконструкции
14.07.2017 10:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Аэропорт Вильнюса, которому уже 85 лет, закрылся на реконструкцию накануне вечером, передает
Воздушная гавань столицы не будет обслуживать рейсы до 17 августа, в это время в аэропорту будет ремонтироваться взлетно-посадочная полоса.
Работы по реконструкции в аэропорту проходят в три этапа. Подготовительный начался еще в марте и продлился до закрытия воздушной гавани. После открытия в середине последнего летнего месяца ремонтные работы продолжатся, но они уже не будут мешать функционированию аэропорта.
Полностью реконструкцию планируется закончить осенью.
Во время закрытия аэропорта рейсы из Вильнюса перенесены в Каунас, который помимо своих 460 рейсов примет 3,1 тысячи вильнюсских.
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Дополнительная нагрузка легла на воздушную гавань Каунаса – помимо своих 460 на нее ляжет нагрузка из 3,1 тысячи рейсов, перенесенных из столицы.
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