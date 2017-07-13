Вильнюсский аэропорт чуть больше месяца будет на реконструкции

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Аэропорт Вильнюса, которому уже 85 лет, закрылся на реконструкцию накануне вечером, передает Sputnik Литва .

Воздушная гавань столицы не будет обслуживать рейсы до 17 августа, в это время в аэропорту будет ремонтироваться взлетно-посадочная полоса.

Работы по реконструкции в аэропорту проходят в три этапа. Подготовительный начался еще в марте и продлился до закрытия воздушной гавани. После открытия в середине последнего летнего месяца ремонтные работы продолжатся, но они уже не будут мешать функционированию аэропорта.

Полностью реконструкцию планируется закончить осенью.

Во время закрытия аэропорта рейсы из Вильнюса перенесены в Каунас, который помимо своих 460 рейсов примет 3,1 тысячи вильнюсских.