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Вильнюсский аэропорт чуть больше месяца будет на реконструкции

14.07.2017 10:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Аэропорт Вильнюса, которому уже 85 лет, закрылся на реконструкцию накануне вечером, передает Sputnik Литва.

Воздушная гавань столицы не будет обслуживать рейсы до 17 августа, в это время в аэропорту будет ремонтироваться взлетно-посадочная полоса.

Работы по реконструкции в аэропорту проходят в три этапа. Подготовительный начался еще в марте и продлился до закрытия воздушной гавани. После открытия в середине последнего летнего месяца ремонтные работы продолжатся, но они уже не будут мешать функционированию аэропорта.

Полностью реконструкцию планируется закончить осенью.

Во время закрытия аэропорта рейсы из Вильнюса перенесены в Каунас, который помимо своих 460 рейсов примет 3,1 тысячи вильнюсских.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительная нагрузка легла на воздушную гавань Каунаса – помимо своих 460 на нее ляжет нагрузка из 3,1 тысячи рейсов, перенесенных из столицы.

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