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Допуслуги мобильной связи можно оказывать только с согласия абонента

14.07.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №518 внесло изменения и дополнения в Правила оказания услуг электросвязи. Теперь операторы электросвязи не смогут оказывать абонентам дополнительные услуги без их согласия.

Допуслуги мобильной связи можно оказывать только с согласия абонента
© Sputnik Михаил Климентьев
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Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров, постановление принято в целях обеспечения приведения нормативных правовых актов в целях  совершенствования законодательства в области электросвязи, повышения качества услуг электросвязи, защиты прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги.

"В целях определения порядка оказания дополнительных услуг  операторами электросвязи, защиты прав потребителей предусмотрено оформление дополнительных услуг электросвязи путем заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи либо путем совершения абонентом действий, которые выражают его волю установить те или иные отношения", — пояснили в пресс-службе.

Теперь Правила оказания услуг электросвязи дополнены определением терминов "рассылка SMS-сообщений" и "уникальный код идентификации", уточнено определение термина "системы кабельного телевидения".

Также обновленные Правила устанавливают, что универсальные услуги электросвязи должны оказываться в населенных пунктах, где проживает 50 и более семей. Раньше этот показатель был вдвое выше.

Таким образом, теперь даже жители небольших деревень смогут получить стационарный широкополосный доступ в Интернет, услуги телевидения по IP-протоколу.

Кроме того, операторы электросвязи будут обязаны прописывать в договорах с абонентами норму о том, что качество их услуг будет соответствовать параметрам, предусмотренным обновленными Правилами.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Мобильным операторам теперь придется заключать на оказание дополнительных услуг допсоглашения или предлагать абоненту самому совершить операции по их...

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