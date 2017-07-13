Допуслуги мобильной связи можно оказывать только с согласия абонента

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №518 внесло изменения и дополнения в Правила оказания услуг электросвязи. Теперь операторы электросвязи не смогут оказывать абонентам дополнительные услуги без их согласия.



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Как сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров, постановление принято в целях обеспечения приведения нормативных правовых актов в целях совершенствования законодательства в области электросвязи, повышения качества услуг электросвязи, защиты прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги.

"В целях определения порядка оказания дополнительных услуг операторами электросвязи, защиты прав потребителей предусмотрено оформление дополнительных услуг электросвязи путем заключения дополнительного соглашения к договору оказания услуг электросвязи либо путем совершения абонентом действий, которые выражают его волю установить те или иные отношения", — пояснили в пресс-службе.

Теперь Правила оказания услуг электросвязи дополнены определением терминов "рассылка SMS-сообщений" и "уникальный код идентификации", уточнено определение термина "системы кабельного телевидения".

Также обновленные Правила устанавливают, что универсальные услуги электросвязи должны оказываться в населенных пунктах, где проживает 50 и более семей. Раньше этот показатель был вдвое выше.

Таким образом, теперь даже жители небольших деревень смогут получить стационарный широкополосный доступ в Интернет, услуги телевидения по IP-протоколу.

Кроме того, операторы электросвязи будут обязаны прописывать в договорах с абонентами норму о том, что качество их услуг будет соответствовать параметрам, предусмотренным обновленными Правилами.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.