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Теперь и жители Витебска смогут решить коммунальные проблемы через сайт 115.бел
14.07.2017 10:43 — Новости Общества | Tut.by
С 13 июля сайт 115.бел принимает заявки на решение жилищно-коммунальных и городских проблем из Витебска. Раньше такая возможность была только у жителей столицы.
На сайте люди могут оставлять заявки: от просьбы заменить сломанную скамейку во дворе до ремонта пешеходной дорожки. Запросы передают городским службам, а гражданам остается следить за их выполнением на сайте в режиме «было» и «стало».
Всего за время существования портала принято свыше 78 тысяч заявок, решено почти 70 тысяч проблем.
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Раньше такая возможность была только у жителей столицы.
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