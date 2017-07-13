Теперь и жители Витебска смогут решить коммунальные проблемы через сайт 115.бел

С 13 июля сайт 115.бел принимает заявки на решение жилищно-коммунальных и городских проблем из Витебска. Раньше такая возможность была только у жителей столицы.

На сайте люди могут оставлять заявки: от просьбы заменить сломанную скамейку во дворе до ремонта пешеходной дорожки. Запросы передают городским службам, а гражданам остается следить за их выполнением на сайте в режиме «было» и «стало».

Всего за время существования портала принято свыше 78 тысяч заявок, решено почти 70 тысяч проблем.