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Начался суд над экс-председателем сельсовета, замешанным в секс-скандале с ВИЧ-инфекцией
14.07.2017 10:34 — Новости Общества | Tut.by
В суде Бобруйска и Бобруйского района начали рассматривать уголовное дело против бывшего председателя Вишневского сельсовета, пишет «
Судебный процесс закрытый. Равенкова обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, сказал заместитель председателя суда Артур Красутский: «Развратные действия», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
56-летнего председателя сельсовета
Школьница забеременела. Мать настояла на аборте, так как понимала, что она «не потянет» воспитание своих детей и ребенка младшей дочери, рассказала она корреспонденту TUT.BY. Анализы, которые сдала ее дочь перед искусственным прерыванием беременности, показали, что девочка является носителем ВИЧ-инфекции.
По словам матери, парни, с которыми встречалась ее дочь, сдали анализы, которые оказались отрицательными на ВИЧ. Об интимных отношениях с 56-летним председателем сельсовета и бывшим учителем девочка рассказала, когда начали выяснять, от кого она могла заразиться.
Накануне ареста Равенков написал заявление на увольнение по собственному желанию с должности председателя сельского исполкома, его также лишили депутатского мандата.
Школьница, у которой обнаружена ВИЧ-инфекция,
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Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: "Развратные действия", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Половое сношение и...
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