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Начался суд над экс-председателем сельсовета, замешанным в секс-скандале с ВИЧ-инфекцией

14.07.2017 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В суде Бобруйска и Бобруйского района начали рассматривать уголовное дело против бывшего председателя Вишневского сельсовета, пишет «Вечерний Бобруйск». Николай Равенков оказался замешанным в секс-скандале с 14-летней школьницей, заразившейся ВИЧ-инфекцией.

Судебный процесс закрытый. Равенкова обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса, сказал заместитель председателя суда Артур Красутский: «Развратные действия», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

56-летнего председателя сельсовета задержали 21 ноября 2016 года. Чиновнику предъявили обвинение в половом сношении и действиях сексуального характера с малолетней жительницей деревни Стасевка. Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что 14-летняя школьница является носителем ВИЧ-инфекции.

Школьница забеременела. Мать настояла на аборте, так как понимала, что она «не потянет» воспитание своих детей и ребенка младшей дочери, рассказала она корреспонденту TUT.BY. Анализы, которые сдала ее дочь перед искусственным прерыванием беременности, показали, что девочка является носителем ВИЧ-инфекции.

По словам матери, парни, с которыми встречалась ее дочь, сдали анализы, которые оказались отрицательными на ВИЧ. Об интимных отношениях с 56-летним председателем сельсовета и бывшим учителем девочка рассказала, когда начали выяснять, от кого она могла заразиться.

Накануне ареста Равенков написал заявление на увольнение по собственному желанию с должности председателя сельского исполкома, его также лишили депутатского мандата.

Школьница, у которой обнаружена ВИЧ-инфекция, не понесет ответственности за ее распространение.

 
 
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Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: "Развратные действия", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Половое сношение и...

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