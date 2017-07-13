|
В римском метро белоруску зажало между дверьми вагона и 10 метров протянуло ее по перрону
14.07.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел 11 июля на станции Термини,
Испуганные пассажиры стали кричать машинисту, но тот не услышал. Люди жали кнопки экстренной остановки, но поезд продолжал движение. В какой-то момент двери немного приоткрылась, и женщина смогла вытянуть руку.
По перрону ее протянуло около десяти метров.
Поезд же поехал дальше. Только на следующей станции машинист обратил внимание на огни сигнализации и вышел из кабины, чтобы посмотреть, что случилось.
— Если человек застревает в дверях, — пояснил изданию машинист. — Системы блокируются, но если этого не произошло, значит, в дверях никого не было. Кроме того сигнализация — это не тормоз, поэтому я остановился на следующей станции, чтобы посмотреть, что случилось.
С множественными переломами женщина находится в больнице Сан-Джованни. Угрозы ее жизни нет.
Полиция просматривает все записи видеонаблюдения, чтобы понять, что точно произошло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 11 июля на станции Термини, пишет издание La Repubblica. Состав уже готовился к отъезду. В этот момент 43-летняя белоруска попыталась заскочить в один из...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии