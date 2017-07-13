В римском метро белоруску зажало между дверьми вагона и 10 метров протянуло ее по перрону

Инцидент произошел 11 июля на станции Термини, пишет издание La Repubblica. Состав уже готовился к отъезду. В этот момент 43-летняя белоруска попыталась заскочить в один из последних вагонов. С собой у нее были сумки и пакеты. В тот момент, когда рука женщины оказалась внутри вагона, поезд тронулся и потащил ее за собой.



Снимок с места событий. Фото: ilmessaggero.it.

Испуганные пассажиры стали кричать машинисту, но тот не услышал. Люди жали кнопки экстренной остановки, но поезд продолжал движение. В какой-то момент двери немного приоткрылась, и женщина смогла вытянуть руку.

По перрону ее протянуло около десяти метров.



Снимок с места событий. Фото: ilmessaggero.it.

Поезд же поехал дальше. Только на следующей станции машинист обратил внимание на огни сигнализации и вышел из кабины, чтобы посмотреть, что случилось.

— Если человек застревает в дверях, — пояснил изданию машинист. — Системы блокируются, но если этого не произошло, значит, в дверях никого не было. Кроме того сигнализация — это не тормоз, поэтому я остановился на следующей станции, чтобы посмотреть, что случилось.

С множественными переломами женщина находится в больнице Сан-Джованни. Угрозы ее жизни нет.

Полиция просматривает все записи видеонаблюдения, чтобы понять, что точно произошло.