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Лавров отправится в понедельник на заседание СМИД ОДКБ в Минск

14.07.2017 11:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik.  Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ 17 июля в Минске, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Лавров отправится в понедельник на заседание СМИД ОДКБ в Минск
© Sputnik Laura Sarkisyan
Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 17 июля в Минске

"Министры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных к зоне ответственности организации регионах, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам — международному терроризму, экстремизму, в том числе, в контексте положения дел в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, на заседании предстоит рассмотреть также взаимодействие государств-членов на международной арене и утвердить соответствующий план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.

"В повестку дня заседания включен ряд документов, касающихся дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, символики сил и средств системы коллективной безопасности, совершенствование механизма формирования работы по отдельным направлениям деятельности ОДКБ", — добавила Захарова.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД стран Организации обсудят ситуацию с безопасностью в регионе и вопросы противодействия современным вызовам и угрозам.

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