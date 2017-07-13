Лавров отправится в понедельник на заседание СМИД ОДКБ в Минск

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ 17 июля в Минске, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



© Sputnik Laura Sarkisyan Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 17 июля в Минске

"Министры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных к зоне ответственности организации регионах, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам — международному терроризму, экстремизму, в том числе, в контексте положения дел в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, на заседании предстоит рассмотреть также взаимодействие государств-членов на международной арене и утвердить соответствующий план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.

"В повестку дня заседания включен ряд документов, касающихся дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, символики сил и средств системы коллективной безопасности, совершенствование механизма формирования работы по отдельным направлениям деятельности ОДКБ", — добавила Захарова.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.