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Первый белорусский круизный теплоход изменил маршрут из-за обмелевшей Припяти
14.07.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by
Раньше речные туристы поднимались на борт судна в Бресте и следовали до Мозыря. Там одна группа сходила на сушу, а следующая заселялась в каюты и следовала до Бреста. Теперь маршрут закольцевали и «Белая Русь» не покидает пределы Брестской области.
Судно выходит из Бреста, идет до шлюза Стахово в Столинском раойне. Там туристы на автобусе едут в Туров, Гомельской области, и после экскурсий возвращаются на борт. Затем судно разворачивается и следует обратно в областной центр.
Нынешний маршрут выглядит так: Брест — Беловежская Пуща — Ляховичи — Дубое — Мотоль — Достоево — Пинск — Стахово — Туров -Давид Городок — Качановичи — Пинск — Водораздел — Кобрин — Брест.
Вместе с маршрутом претерпела изменения и программа
«Мы предложили нашим туристам вместо заказника „Припятский“ национальный парк „Беловежская пуща“. Отметим, что турист от этих изменений
Планируется, что по кольцевому маршруту «Белая Русь» будет ходить до начала сентября.
В свой
Путевки в речной круиз «Жемчужины Полесья» реализуются через крупного российского туроператора. Напомним, цена речного круиза на «Белой Руси» немаленькая. Самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе — 350 долларов, путешествие в самом дорогом люксе стоит 2316 долларов.
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Теперь маршрут закольцевали и "Белая Русь" не покидает пределы Брестской области.
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