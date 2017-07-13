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Первый белорусский круизный теплоход изменил маршрут из-за обмелевшей Припяти

14.07.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый отечественный круизный теплоход «Белая Русь» изменил маршрут движения из-за сезонного падения уровня воды в реке Припять, сообщил TUT.BY замгендиректора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергей Зубко.


Раньше речные туристы поднимались на борт судна в Бресте и следовали до Мозыря. Там одна группа сходила на сушу, а следующая заселялась в каюты и следовала до Бреста. Теперь маршрут закольцевали и «Белая Русь» не покидает пределы Брестской области.

Судно выходит из Бреста, идет до шлюза Стахово в Столинском раойне. Там туристы на автобусе едут в Туров, Гомельской области, и после экскурсий возвращаются на борт. Затем судно разворачивается и следует обратно в областной центр.

Нынешний маршрут выглядит так: Брест — Беловежская Пуща — Ляховичи — Дубое — Мотоль — Достоево — Пинск — Стахово — Туров -Давид Городок — Качановичи — Пинск — Водораздел — Кобрин — Брест.

Вместе с маршрутом претерпела изменения и программа

«Мы предложили нашим туристам вместо заказника „Припятский“ национальный парк „Беловежская пуща“. Отметим, что турист от этих изменений не страдает. Мы со своей стороны сделали для их удобства все», — подчеркнул Сергей Зубко.

Планируется, что по кольцевому маршруту «Белая Русь» будет ходить до начала сентября.


Каюта класса «люкс»

В свой первый круиз теплоход отправился 29 апреля. Его строительство начали шесть лет назад в Пинске. Проект осуществлялся благодаря финансированию за счет инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций и собственным вложениям «Днепро-Бугского водного пути», сообщала БЕЛТА.

Путевки в речной круиз «Жемчужины Полесья» реализуются через крупного российского туроператора. Напомним, цена речного круиза на «Белой Руси» немаленькая. Самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе — 350 долларов, путешествие в самом дорогом люксе стоит 2316 долларов.

 
Теги: Брест
 
 
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Теперь маршрут закольцевали и "Белая Русь" не покидает пределы Брестской области.

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