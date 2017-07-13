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"Пошел посмотреть на поезда". 10-летний мальчик из Светлогорска убежал из дома и оказался в Гомеле

14.07.2017 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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На мальчика, рядом с которым на протяжении всего пути не было взрослых, в дизель-поезде Жлобин — Гомель обратила внимание 69-летняя гомельчанка. Будучи уверенной, что ребенок не должен путешествовать один, небезразличная женщина обратилась в милицию, пишут «Гомельские ведомости».


Когда поезд прибыл на станцию Гомель-Пассажирский, мальчика встретили сотрудники милиции.

— 10-летний ребенок рассказал, что днем он самовольно ушел из дома и направился на железнодорожный вокзал станции Светлогорск, где хотел посмотреть на поезда. После этого сел на дизель-поезд Светлогорск — Жлобин, а в дальнейшем на дизель-поезде Жлобин — Гомель добрался до областного центра, — сообщил начальник Гомельского ОВД на транспорте Дмитрий Левкович.

О местонахождении мальчика сообщили его матери. По словам жительницы Светлогорска, в тот же день о пропаже ребенка она узнала от мужа. Около полудня сын убежал через балкон квартиры. Родители самостоятельно занялись его поиском: обошли все места в Светлогорске, где он мог бы быть, обзвонили друзьей и знакомых. Женщина пояснила, что с сентября 2016 года ее сын состоит на соответствующем учете у врача. Через несколько часов ребенок был передан матери под расписку.

 
Теги: Гомель
 
 
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На мальчика, рядом с которым на протяжении пути не было взрослых, в дизель-поезде Жлобин - Гомель обратила внимание 69-летняя гомельчанка. Будучи уверенной, что...

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