Очевидец: У девушки в подземке загорелся рюкзак, огнетушителя у охраны не было. Комментарий метро

Пользователь Facebook рассказал о загоревшемся в метро рюкзаке и о реакции на это сотрудников метрополитена. Мужчина возмущен, но метрополитен с ним не согласен и решил обнародовать видео.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вечером 13 июля минчанин Алексей Мамлин был свидетелем ситуации в метро, которая его поразила. Он написал на своей странице Facebook, что на одном из входов на станцию метро «Площадь Победы» у девушки загорелся рюкзак. Было это около 20.30 — 20.40. По характеру пламени мужчина предположил, что загорелся телефон или какой-то другой аккумулятор, лежавший в рюкзаке.

— Я посмотрел на «ютубе», как выглядят горящие аккумуляторы — очень похоже, прожгло нижнюю часть рюкзака, локально. Первая мысль была — что горит ноутбук, но есть сомнения по габаритам того, что было внутри. Рюкзак выглядел почти пустым. Девушка была абсолютно шокирована, я не уверен, что она вообще что-то понимала в тот момент. Она сбросила его и стояла в метре, — рассказывает мужчина TUT.BY.

Алексей отмечает, что его шокировала реакция сотрудников метрополитена, а именно проверяющего рюкзаки, который выпытывал девушку «Что у вас там? Что у вас там такое?».

«Когда до „сумкопроверяльца“ дошло, что надо тушить (секунд 10 прошло) — он осмотрелся, не нашел огнетушителя и начал кричать „Воды! Принесите воды!“. На что тетка в будке возле турникетов ответила ему „а куда я её налью?!“. В итоге кто-то дал ему бутылку с водой и он начал поливать рюкзак, что и привело к тушению возгорания», — пишет пользователь Facebook.

Алексей был в метро с женой. Она отмечает, что второй сотрудник в форме в это время успокаивал девушку.

— Мы там были буквально минуту. Меня, если честно, очень обеспокоила эта ситуация. После давки на Немиге и взрыва на «Октябрьской», мне казалось, что уж в метро у нас точно должны быть к такому готовы, а оказывается, что даже горящий рюкзак — неразрешимая проблема и повод для паники, — сетует собеседник.

Он задается вопросом по доступности огнетушителей и тому, зачем вообще проверять рюкзаки, «если все равно не готовы реагировать»?

В Минском метрополитене подтверждают , что инцидент с пассажиром случился на станции «Площадь Победы» в 20.47.

— В рюкзаке пассажирки загорелся аккумулятор для электронной сигареты. Сотрудник УВД по охране метрополитена в течение нескольких секунд ликвидировал возгорание, — отмечают в пресс-службе подземки.

Подробности случившегося метрополитен обещает вскоре показать на записи с камеры наблюдения.

— Все станции и объекты Минского метрополитена в достаточном количестве оборудованы современными системами пожарной автоматики и средствами пожаротушения, а сотрудники обучены применять их в случае возгорания. Но на записи видно — инцидент, произошедший на станции метро «Площадь Победы» не потребовал применения огнетушителя, — комментирует столичный метрополитен.

Подземка напоминает о необходимости соблюдать правила перевозок, в которых есть перечень взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, запрещенных к перевозке.

В метрополитене отмечают, что некоторые пассажиры игнорируют эти требования и пытаются провезти огнеопасный груз в ручной клади. Только в июне 2017 года во время досмотров выявили 458 предметов, запрещенных к перевозке. В том числе: 10 упаковок и 6 единиц пиротехники, 158 емкостей с огнеопасными жидкостями общим объемом 275 литров, 168 баллонов с газом общим объемом 198 литров, 28 емкостей с краской общим объемом 46 литров, заправленная газовая горелка, 6 аккумуляторных батарей, заправленных электролитом, 6 бензопил и 5 бензокос с топливом.