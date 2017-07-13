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"Задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло". Как выглядит новое лого "Центрального"
14.07.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
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С понедельника второй этаж универсама «Центральный» на проспекте Независимости
Кроме того, у универсама появится новый логотип, который разработал известный белорусский дизайнер — член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Лого выглядит следующим образом.
Пользователи «Фейсбука» заметили сходство этого изображения с логотипом российского города Пермь, который в 2009 году
Директор «Центрального» говорит, что о логотипе Перми он не слышал.
— Если [лого] где-то и похоже, то это не прямое совпадение. Мы специально нанимали дизайнера, было несколько вариантов и мы выбрали один. Поверьте, задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло.
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Логотип "Центрального" разработал известный белорусский дизайнер.
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