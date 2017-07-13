Сегодня в группе Packaging Design News в «Фейсбуке» появился будущий логотип универсама «Центральный», который скоро закроют на ремонт. Директор магазина Андрей Застенский подтвердил TUT.BY, что лого будет именно таким.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С понедельника второй этаж универсама «Центральный» на проспекте Независимости закроют на ремонт до 10 августа. В магазине изменят дизайн, поставят новое оборудование и расширят ассортимент товаров. На это потратят примерно миллион долларов.

Кроме того, у универсама появится новый логотип, который разработал известный белорусский дизайнер — член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Лого выглядит следующим образом.

Изображение предоставлено универсамом «Центральный»

Пользователи «Фейсбука» заметили сходство этого изображения с логотипом российского города Пермь, который в 2009 году разработала студия Артемия Лебедева. Он выглядит вот так.



Изображение с сайта artlebedev.ru

Директор «Центрального» говорит, что о логотипе Перми он не слышал.

— Если [лого] где-то и похоже, то это не прямое совпадение. Мы специально нанимали дизайнера, было несколько вариантов и мы выбрали один. Поверьте, задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло.