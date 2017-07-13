﻿ "Задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло". Как выглядит новое лого "Центрального". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло". Как выглядит новое лого "Центрального"

14.07.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в группе Packaging Design News в «Фейсбуке» появился будущий логотип универсама «Центральный», который скоро закроют на ремонт. Директор магазина Андрей Застенский подтвердил TUT.BY, что лого будет именно таким.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С понедельника второй этаж универсама «Центральный» на проспекте Независимости закроют на ремонт до 10 августа. В магазине изменят дизайн, поставят новое оборудование и расширят ассортимент товаров. На это потратят примерно миллион долларов.

Кроме того, у универсама появится новый логотип, который разработал известный белорусский дизайнер — член союза художников Беларуси, участник международных фестивалей рекламы. Лого выглядит следующим образом.

Изображение предоставлено универсамом «Центральный»

Пользователи «Фейсбука» заметили сходство этого изображения с логотипом российского города Пермь, который в 2009 году разработала студия Артемия Лебедева. Он выглядит вот так.


Изображение с сайта artlebedev.ru

Директор «Центрального» говорит, что о логотипе Перми он не слышал.

— Если [лого] где-то и похоже, то это не прямое совпадение. Мы специально нанимали дизайнера, было несколько вариантов и мы выбрали один. Поверьте, задачи повторить логотип города Пермь точно не стояло.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Логотип "Центрального" разработал известный белорусский дизайнер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Первый белорусский круизный теплоход изменил маршрут из-за обмелевшей Припяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика