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Дешевле - в МИТСО, дороже - в БелГУТе. Гомельские вузы назвали стоимость обучения для первокурсников
14.07.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Гомельские вузы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017−2018 учебный год.
Так, сумма для дневной формы получения образования в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины составляет 1967 рублей 28 копеек. В Белорусском государственном университете транспорта — 1990 рублей. За обучение на дневном отделении в ГГТУ имени П. О. Сухого первокурсники заплатят 1995 рублей. На экономических специальностях в Международном университете «МИТСО» эта сумма составит 1794 рубля, на специальности правоведение — 1978 рублей. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации обучение на дневном отделении — 1968 рублей.
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Дешевле - в МИТСО, дороже - в БелГУТе. Гомельские вузы назвали стоимость обучения для первокурсников
Гомельские вузы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017-2018 учебный год.
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