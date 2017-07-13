Дешевле - в МИТСО, дороже - в БелГУТе. Гомельские вузы назвали стоимость обучения для первокурсников

Гомельские вузы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017−2018 учебный год.





Так, сумма для дневной формы получения образования в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины составляет 1967 рублей 28 копеек. В Белорусском государственном университете транспорта — 1990 рублей. За обучение на дневном отделении в ГГТУ имени П. О. Сухого первокурсники заплатят 1995 рублей. На экономических специальностях в Международном университете «МИТСО» эта сумма составит 1794 рубля, на специальности правоведение — 1978 рублей. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации обучение на дневном отделении — 1968 рублей.