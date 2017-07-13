ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевле - в МИТСО, дороже - в БелГУТе. Гомельские вузы назвали стоимость обучения для первокурсников

14.07.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гомельские вузы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017−2018 учебный год.


Так, сумма для дневной формы получения образования в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины составляет 1967 рублей 28 копеек. В Белорусском государственном университете транспорта — 1990 рублей. За обучение на дневном отделении в ГГТУ имени П. О. Сухого первокурсники заплатят 1995 рублей. На экономических специальностях в Международном университете «МИТСО» эта сумма составит 1794 рубля, на специальности правоведение — 1978 рублей. В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации обучение на дневном отделении — 1968 рублей.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельские вузы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017-2018 учебный год.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Первый белорусский круизный теплоход изменил маршрут из-за обмелевшей Припяти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика