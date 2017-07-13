В выходные будет прохладно, потеплеет только в начале следующей недели

В прошедшие сутки атмосферные фронты североатлантического циклона принесли очередную порцию дождей. Во многих районах отмечались сильные ливни, местами выпало около половины месячной нормы осадков. Так, в Новогрудке за сутки отмечено 58 мм дождя, или 57% июльской нормы. Сегодня днем фронты ушли на восток республики и на территорию нашей страны устремился холодный воздух со Скандинавии. Так что в предстоящие выходные ожидается прохладная неустойчивая погода, рассказали в Белгидромете.



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В субботу, 15 июля, по северо-восточной половине республики пройдут дожди, а днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей также не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ветер ослабеет. Температура воздуха минимальная ночью +6...12°С, максимальная днем +15...21°С, в южных районах воздух прогреется до +23°С.

В воскресенье, 16 июля, в отдельных районах республики, в основном по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью +7...13°С, днем +17...24°С, по северо-востоку дожди и не выше +14...16°С.

На следующей неделе погода начнет улучшаться, температурный фон повысится, и к середине недели благодаря антициклону, который распространится с Западной Европы, вернется июльская погода.

В понедельник, 17 июля, в отдельных районах республики кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха ночью +7...13°С, днем +17...24°С, по югу до +25°С.