Генеральная прокуратура в порядке надзора вынесла протест на приговор врачу-хирургу из Полоцка. Ранее его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей: он не заметил в желудке у маленькой пациентки батарейку — и это сделало ее инвалидом. Теперь наказание медику ужесточили, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что врач безразлично отнесся к осмотру ребенка и не провел все исследования, чтобы найти инородное тело в организме. Девочку выписали домой с диагнозом «пищевое отравление», семья еще несколько раз безуспешно обращалась в больницу. Батарейку нашли только после того, как ребенок попал в реанимационное отделение в состоянии комы.

— В результате равнодушного отношения Анискевича к выполнению своих служебных обязанностей при оказании врачебной помощи ребенок перенес 3 операции и стал инвалидом, — констатирует Генпрокуратура.

Ведомство возмущено тем фактом, что врач, осознавая необходимость длительного и дорогостоящего лечения, не оказал семье никакой материальной помощи.

— Эти и другие обстоятельства не были учтены судом Полоцкого района и г. Полоцка при назначении врачу наказания, — добавили в ведомстве.

Ранее суд лишил медика права заниматься врачебной деятельностью в течение 2 лет, а также назначил штраф в размере 150 базовых величин.

При новом рассмотрении дела он осужден на максимальный срок ограничения свободы, предусмотренный статьей — 2 года. Штраф увеличили до 200 величин, а также лишили права заниматься медициной сроком на 5 лет.