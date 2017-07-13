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Прокуратуру не устроил мягкий приговор врачу, "прозевавшему" батарейку в желудке 2-летней девочки

14.07.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Генеральная прокуратура в порядке надзора вынесла протест на приговор врачу-хирургу из Полоцка. Ранее его признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей: он не заметил в желудке у маленькой пациентки батарейку — и это сделало ее инвалидом. Теперь наказание медику ужесточили, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что врач безразлично отнесся к осмотру ребенка и не провел все исследования, чтобы найти инородное тело в организме. Девочку выписали домой с диагнозом «пищевое отравление», семья еще несколько раз безуспешно обращалась в больницу. Батарейку нашли только после того, как ребенок попал в реанимационное отделение в состоянии комы.

— В результате равнодушного отношения Анискевича к выполнению своих служебных обязанностей при оказании врачебной помощи ребенок перенес 3 операции и стал инвалидом, — констатирует Генпрокуратура.

Ведомство возмущено тем фактом, что врач, осознавая необходимость длительного и дорогостоящего лечения, не оказал семье никакой материальной помощи.

— Эти и другие обстоятельства не были учтены судом Полоцкого района и г. Полоцка при назначении врачу наказания, — добавили в ведомстве.

Ранее суд лишил медика права заниматься врачебной деятельностью в течение 2 лет, а также назначил штраф в размере 150 базовых величин.

При новом рассмотрении дела он осужден на максимальный срок ограничения свободы, предусмотренный статьей — 2 года. Штраф увеличили до 200 величин, а также лишили права заниматься медициной сроком на 5 лет.

 
 
Ссылка на источник 91
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Среди прочего их возмутил тот факт, что медик никак материально не помог семье после случившегося. И теперь наказание ему ужесточили.

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