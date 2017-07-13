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Новые дорожные знаки для велосипедистов появились на пешеходных переходах в Могилеве

14.07.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые дорожные знаки для велосипедистов появились в Могилеве. Они предупреждают велосипедистов о том, что на пешеходных переходах необходимо спешиваться. Двадцать знаков разместили на пешеходных переходах семи наиболее оживленных перекрестков.

Предупреждающие знаки для велосипедистов появились возле магазина «Престон», Виленского рынка, торгового центра «Парк-сити», предприятия «Строммашина», кинотеатра «Чырвоная зорка», драмтеатра, магазина «Перекресток» на пересечении улицы Ленинской и улицы Болдина.

Знаки разрабатывались в соответствии с ГОСТ 32 946−2014 и другими стандартами о дорожных знаках, принятых в Беларуси. На желтой табличке прямоугольной формы черным цветом нанесена надпись «Спешивайтесь на пешеходном переходе», слева — изображение идущего с велосипедом человека, справа — восклицательный знак. Внизу строка «Радио Могилев 96.4 FM», которая появилась не случайно: местные радийщики стали инициаторами создания и установки в областном центре новых знаков.


Задумку радио поддержала областная Госавтоинспекция. Именно сотрудники ГАИ помогали правильно составить и оформить дорожный знак.

За различные нарушения ПДД с начала 2017 года в регионе привлекли к административной ответственности около 2 тыс. велосипедистов, в том числе в Могилеве — более 267, рассказал старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрей Колесник. При этом чаще всего любители двухколесного транспорта пересекали проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись либо двигались по дороге при наличии рядом тротуара.

 
Теги: Могилев
 
 
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Знаки предупреждают велосипедистов о том, что на пешеходных переходах необходимо спешиваться.

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