Новые дорожные знаки для велосипедистов появились на пешеходных переходах в Могилеве

Новые дорожные знаки для велосипедистов появились в Могилеве. Они предупреждают велосипедистов о том, что на пешеходных переходах необходимо спешиваться. Двадцать знаков разместили на пешеходных переходах семи наиболее оживленных перекрестков.

Предупреждающие знаки для велосипедистов появились возле магазина «Престон», Виленского рынка, торгового центра «Парк-сити», предприятия «Строммашина», кинотеатра «Чырвоная зорка», драмтеатра, магазина «Перекресток» на пересечении улицы Ленинской и улицы Болдина.

Знаки разрабатывались в соответствии с ГОСТ 32 946−2014 и другими стандартами о дорожных знаках, принятых в Беларуси. На желтой табличке прямоугольной формы черным цветом нанесена надпись «Спешивайтесь на пешеходном переходе», слева — изображение идущего с велосипедом человека, справа — восклицательный знак. Внизу строка «Радио Могилев 96.4 FM», которая появилась не случайно: местные радийщики стали инициаторами создания и установки в областном центре новых знаков.



Задумку радио поддержала областная Госавтоинспекция. Именно сотрудники ГАИ помогали правильно составить и оформить дорожный знак.

За различные нарушения ПДД с начала 2017 года в регионе привлекли к административной ответственности около 2 тыс. велосипедистов, в том числе в Могилеве — более 267, рассказал старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрей Колесник. При этом чаще всего любители двухколесного транспорта пересекали проезжую часть по пешеходному переходу не спешившись либо двигались по дороге при наличии рядом тротуара.