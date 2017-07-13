Картины Шагала, яхта Абрамовича и блошиные рынки. Сколько стоит отдых на Лазурном берегу

Изумрудный цвет моря на знаменитом курорте вдохновлял известных писателей и художников и продолжает сводить с ума туристов со всего мира. Солнце, море, пляж, вкусная еда — что еще нужно для счастья? TUT.BY узнал, что подают в местных кафе на ужин за 150 евро, сколько вина в день выпивают французы, готовы ли они променять фуа-гра на драники, зачем едят цветки кабачка и как местные избавляются от ненужных вещей.





Минск. 8.00. Национальный аэропорт. За окном уже привычный для белорусов дождь, серость и холод. Всего 2,5 часа перелета, и самолет Минск-Ницца приземляется в солнечном раю. Средиземноморский город залит солнцем, запахами цветущей бугенвиллии, кофе и свежих круассанов. Бонжур, Франция!

Белорусы, которые только-только спустились с трапа самолета, начинают улыбаться: они уже забыли, что такое жара в 30-35 градусов! Путешествие мы решили начать с небольшого, но очень колоритного городка — Грасс. Добраться сюда от Ниццы, впрочем, как и до любой точки на Лазурном берегу, просто и недорого. Билет стоит 1,5 евро. Местные власти всеми способами продвигают общественный транспорт, чтобы французы меньше пользовались автомобилями.





Грасс пленяет с первой же минуты: узкие мощеные улочки, балкончики заставлены яркими цветами, веселые желтые дома чередуются с оранжевыми домиками с зелеными ставнями. Через каждый метр — уютное кафе.





Заглядываем на обед в ресторанчик на центральной площади, пока изучаем меню, возле небольшого фонтана появляется аккордеонист, и на миг кажется, что все это декорации к французскому фильму.





— Чтобы почувствовать страну, нужно заказывать блюда местной кухни. Попробуйте фаршированные лососем цветки кабачка, дорадо, тартар из лосося, обязательно закажите бокал розового вина, — советует Анастасия Костычева, представитель Национального агентства по развитию туризма Франции.

В столице парфюмерии даже булочки пекут со специальным запахом

Кто-кто, а французы уж точно знают, как получить удовольствие от жизни. Их ужины в ресторане могут затянуться на несколько часов, один деликатес сменяется другим, пока в ведерке со льдом охлаждается вино. За подачей блюд во Франции можно наблюдать бесконечно: это красиво и изысканно. Не так давно ООН включил последовательность подачи блюд в нематериальное наследие человечества. Средний чек за ужин в ресторане 100-150 евро, в эту сумму входит легкая закуска, салат, основное блюдо и кофе с десертом. Будьте готовы к тому, что блюда большие, есть их можно ну очень долго, а десерты скорее похожи на произведения искусства, чем на обычные сладости. К крепкому эспрессо на небольшой тарелке могут подать рожок лимонного мороженого, украшенного палочкой корицы, кусочек тирамису, взбитые сливки с клубникой и шоколадный мусс. Главное — вовремя встать из-за стола, чтобы не пропустить прогулку по городу.





Вот уже два века Грасс считается столицей парфюмерии. В регионе Прованс, в котором находится городок, глаза разбегаются от изобилия цветов: алые розы, душистая лаванда, жасмин, фиалки… Поэтому экскурсию начинаем с парфюмерной фабрики Fragonard. В просторных помещениях сотни железных емкостей, стеклянных бутылочек. Экскурсовод с ходу предлагает проверить, насколько легко мы разбираемся в запахах, и предлагает вслепую определить, чем пропитана коробочка. Результат — 8 из 10, что тоже неплохо.

— Женщина может выбрать для себя несколько запахов, на запястья рук нанести один, на шею — другой. Получится интересный микс, все будут гадать, какая у вас туалетная вода, — советует экскурсовод.

Наверное поэтому, когда мимо тебя проходит француженка, слышен легкий цитрусовый или цветочный запах. Парфюмерный бизнес — дело прибыльное, но очень кропотливое. Один литр чистой розовой эссенции стоит около 20 тысяч долларов, но для этого нужно собрать тысячи цветов. Цены на туалетную воду в фирменных магазинах на Fragonard стартуют от 17 евро и могут доходить до 100 (120 миллилитров), самое дешевое — мыло за 4 евро.





В Грассе вкусно пахнет даже еда! Здесь пекут пышные булочки-бриош с запахом апельсиновых цветов.

На гастрономическом фестивале можно есть и пить все, что хочется. Билет — 150 евро

Всего в 12 километрах от Грасса находится небольшой старинный городок Мужен, который утопает в зелени. Каждый год сюда на международный гастрономический фестиваль «Звезды Мужена» приезжают лучшие шеф-повара, чтобы приготовить коронное блюдо. Попасть на фестиваль считается очень почетно, ведь среди его участников шеф-повара мишленовской звезды!





После тщательного досмотра полицейских попадаешь в город еды: вдоль аллеи раскинулись белоснежные боксы. Сыры, оливки, хамон, вяленые помидоры, вино, мороженое, джемы… Почти везде бесплатная дегустация, вам увлеченно и долго могут рассказывать про вино: из какого оно региона, с чем лучше пить, обсуждать его аромат, выдержку.





А если подойти к сырной лавке, можно застрять до вечера. Во Франции более 400 сортов сыра, попробуй сразу определиться, чего ты хочешь. Фестиваль длится три дня, и на эти дни можно купить билет за 150 евро. Он дает неограниченное право пить и есть все, что вы хотите, и сколько вы хотите.





В этом году впервые в Мужен приехали белорусские повара Дмитрий Садовский и Александр Чикилевский. Среди гостей встречаем посла Беларуси во Франции Павла Латушко. Павел Павлович уверен: удивлять деликатесами могут не только французы, но и белорусы, и нам есть, что показать этим гурманам.

— Убежден, мы не должны стесняться. Наша кухня достойная, оригинальная. В первый же день приезда белорусские повара поразили французов драниками с грибами, все просили добавки, — рассказывает Павел Латушко. — Если раньше возникали вопросы, что подавать на приемах в посольстве, то теперь — нет. Только белорусская кухня: холодник на кефире, блинчики с творогом и яблоками, заливной язык, бабка, драники, колдуны. Как-то делали прием в резиденции в Париже, пригласили иностранных гостей, сделали только белорусские блюда, и поверьте, все были восхищены белорусской кухней.

В 12.00 в Ницце раздается пушечный выстрел. Пора готовить обед

По небольшим городкам и деревушкам Прованса можно путешествовать долго: туристов мало, достопримечательностей много, а пейзажи просто невероятной красоты.





Но мы направляемся в Лазурную Ниццу. И хоть в городе живет не так много человек — 345 тысяч, но летом из-за толпы туристов кажется, что это город-миллионник. Отели, где ночь стартует от 60 евро, нарасхват. Увидеть Английскую набережную, музей Шагала, парк Шато, старый город, площадь Массена хотят многие.





Оказавшись на пестрой площади Массена, ловишь себя на мысли: ты стоишь на огромной шахматной доске, вымощенной светлыми и темными каменными плитами. Антуража еще добавляют ярко-оранжевые дома, трамваи, которые разделяют площадь на две части, высокие фонари и пластиковые фигуры мужчин, сидящих на десятиметровых столбах. Впечатляет.





Сама площадь не квадратная, как это принято, а продолговатая. Оказывается, она находится на берегах реки Пайон, которая надежно спрятана под землей. Чуть южнее — фонтан «Солнце». С ним связана забавная история. В 1970 году семиметрового мраморного Аполлона решили убрать с площади из-за… слишком откровенного вида! Не так давно скульптура вернулась на место и, видимо, уже никого не смущает.





Но если «Солнце» нельзя потрогать руками, то рядом с ним огромный фонтан, где дети раздеваются до купальников и бегают под струйками воды. Видя этот азарт, взрослые тоже вспоминают девство. К тому же, когда на улице +35, это прекрасный способ охладиться.





Если вы добрались до Ниццы, обязательно загляните на блошиный рынок Cours Saleya. Открыт он каждый понедельник с 7.30 до 18.30. Столовое серебро, картины, винтажные вазы и зеркала, хрусталь, старинные украшения — это лишь малый список того, что можно здесь найти.

Самый красивый вид на Ниццу открывается с высоты птичьего полета — с Замковой горы.





Здесь видно все: как люди отдыхают на пляже Лазурного берега, чем живет город, как он утопает в зеленых пальмах, какие пафосные отели расположены вдоль Английской набережной.





— Что это? — перепугались мы, когда прогремел глухой взрыв. Теракт, который случился здесь прошлым летом, помнят все.

— Это давняя традиция, каждый день в 12.00 здесь раздается пушечный выстрел. Много лет назад шотландец решил таким необычным способом сообщать своей жене, мол, милая, уже 12.00, пора готовить обед, — объясняет Анастасия Костычева.

И мы спускаемся на Английскую набережную. Французы за ЗОЖ, все в прекрасной форме и никакого лишнего веса. Пока одни бегают вдоль моря, другие загорают на пляже.





Если брать зонтик и лежак на целый день, придется раскошелиться на 15-20 евро, поэтому многие предпочитают идти на бесплатный городской пляж.

Недалеко от центра Ниццы в тихом районе и красивом саду расположен музей Шагала. Стоимость билета — 8 евро. Залы большие и просторные, полотен не так много — 17, но поклонники Шагала возле каждого готовы стоять часами. Достаточно нажать на кнопку аудиогида и можно услышать историю картины.

Монахам из Сент-Онора принадлежит остров, катера и кафе

«Принцы, принцы, повсюду принцы», — писал когда-то о Каннах Ги де Мопассан.





Теперь здесь звезды, повсюду звезды кино. Международный Каннский кинофестиваль в рекламе не нуждается. В мае 2017 года по знаменитой красной дорожке шли Ума Турман, Моника Белуччи, Педро Альмодовар… Красная дорожка доступна и простым туристам, стоит только договориться с экскурсоводом, и на пару минут для вас откроют все замки и вы сможете сделать заветное селфи.

— А это рынок «Форвиль», — говорит француженка Карин Осмук, представитель туристического офиса. — Здесь каждое воскресенье любят собираться жители Канн. Это возможность не только купить продукты, но и встретить друзей, знакомых, поговорить, выпить в ближайшем кафе чашку кофе и съесть тонкую прованскую лепешку из нутовой муки.

Рынок «Форвиль» — как минская Комаровка, только цены гораздо выше.





Килограмм помидоров стоит 3,40 евро, картошки — 2,50, персиков — 4,80, за маленькую коробочку малины попросят 3,90 евро, ежевики — 4,90, устрицы отдадут за 12 евро. От буйства красок разбегаются глаза, но цены сдерживают желание купить все и сразу.





Пока запутанными улочками идем на набережную Канн, попадаем на необычный рынок под названием «Разгрузи свой чердак», который устроили сами французы. Суть проста — все, что вам мешает и надоело в собственной квартире, выносите на улицу и продаете. Правда, за право быть продавцом придется заплатить 5 евро. Здесь есть все: старые бусы, тарелки, пестрая обувь а-ля 70-е, даже голые куклы.

Всего в нескольких минутах от суетливых Канн в зелени спрятался островок Сент-Онора. Добраться сюда можно на катере, билеты в оба конца стоят почти 30 евро.





Уникальность Сент-Онора в том, что с 19 века он считается частным островом, сейчас здесь живут 22 монаха. Они зарабатывают на жизнь тем, что выращивают виноград и делают из него вино, средняя цена за бутылку — 20-30 евро.





При этом сами монахи ведут аскетический образ жизни, стоит зайти в небольшую церковь, чтобы увидеть все своими глазами — никаких икон, пышных убранств, замысловатой отделки. Только серые стены и свечи.

Монахи и рады были бы отгородиться от всего мира, но понимают: они живут за счет туристов. Катер, который привозит сюда людей, принадлежит монахам, кафе на острове — тоже им.





Ошибка стеклодува сделала фабрику знаменитой на всю Францию

— Кстати, недавно в нашем порту была яхта Абрамовича, — смеется англичанка Люси, которая 9 лет назад переехала жить в Антиб.





Здесь швартуются самые роскошные яхты. В 2011 году известная 170-метровая яхта Абрамовича Eclipse не смогла уместиться в бухту миллионеров, так как место успел занять саудовский принц, а из-за своих огромных размеров Eclipse на другую пристань не пометилась. В интернете эту яхту Абрамовича оценивают в миллиард долларов и, судя по тому, что у олигарха в Антибе собственная вилла, он здесь частый гость.





Прогуливаясь вдоль набережной и любуясь яхтами, можно попасть в замок Гримальди, известный больше как музей Пабло Пикассо. Здесь выставлены 23 картины художника, 40 рисунков. Конечно, этот музей намного уступает тому, что есть в Барселоне. Но в замке Антиба больше всего подкупают даже не работы мастера, а черно-белые семейные фотографии Пикассо. Они завораживают — кажется, герои вот-вот оживут и пойдут гулять по замку. Здесь очень демократичная обстановка: пока посетители смотрят на полотна, малыши вместе с родителями и учителем по рисованию сидят на полу и обсуждают краски на картинах, прямо на месте смешивают разные оттенки, чтобы понять технику Пикассо.





Гуляя по Провансу, понимаешь, почему он покоряет сердца туристов с первого раза. Здесь покажут, как делают лучшие вина, пекут хрустящий хлеб, выращивают сочный виноград. О своем собственном деле, которое чаще всего передается по наследству, французы рассказывают с вдохновением и азартом.

— Все началось с ошибки в 1965 году. Стеклодув неправильно подключил воздуховод, и вместо привычного стекла мы получили пузырчатое, — рассказывает Анне, владелица фабрика Verrerie de Biot.





Бокалы, вазы, тарелки с пузырьками внутри очаровали всю Францию. Здесь работают всего 6 мастеров, все делается вручную, как и много лет назад. Мы попали в день, когда на Биот делали только белую посуду, тут заведено: каждый рабочий день — свой цвет. Белый сменяется синим, синий — розовым, зеленым… Стоит своеобразное стекло прилично. Бокал для вина от 20 евро, для виски — от 25, подсвечники — 30, новогодние шары — 22 евро.





За время нашего путешествия мы поняли, что французы знают толк не только в работе, но и отдыхе. К изысканным блюдам в кафе они заказывают, как правило, бокал вина, за ужином могут выпить и два. Но с учетом количества съеденного и того, что посиделки могут растянуться до ночи, пьяных мы не видели.

— За время поездки может сложиться впечатление, что французы каждый день живут с шиком. Это не так. Во Франции есть много сложностей с зарплатой, налогами, жильем, но раз в год во время отпуска француз может позволить ни в чем себе не отказывать, до следующего отпуска, — смеется на прощание Катерина, жительница Антиб.





Сколько стоит отдых Перелет Минск-Ницца (туда и обратно) — от 350 евро. Проезд в общественном транспорте — 1,5 евро. Ночь в Ницце (Провансе) — от 60 евро. Билет в музей Пикассо — 6 евро, для учителей — 3 евро. Бутылка розового вина — 5 евро. Бутылка белого вина — 5−12 евро. Чашка кофе — 3 евро. Бокал пива — 4,5 евро. Средний счет скромного ужина — 20 евро. Средний счет ужина с алкоголем — от 30 евро. Килограмм мидий — 4 евро. Килограмм свинины — 15 евро. Десяток яиц — 2 евро. Что привезти с Лазурного берега? оливковое масло;

оливки;

нутовую муку;

розовое вино;

лаванду;

туалетную воду.