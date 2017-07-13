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Белорусы - на третьем месте в Европе по уровню расизма

14.07.2017 14:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе, свидетельствуют данные проекта Project Implicit, подготовленного исследователями из Гарварда.

Белорусы - на третьем месте в Европе по уровню расизма
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ученые изучили отношение европейцев к представителям других рас не только путем ответа на прямой вопрос, но и при помощи ассоциаций. Например, пользователи должны были охарактеризовать свои ассоциации с изображениями улыбок представителей разных рас.

По итогам исследования была опубликована своеобразная "карта расизма", согласно которой наиболее нетолерантные страны континента — Чехия, Литва и Беларусь.

По уровню расизма Беларусь обходит Украину, Молдову, Польшу, Латвию и прочие страны Европы. Самыми же толерантными считаются жители Великобритании, Бельгии, Нидерландов и стран Скандинавии.

В странах Южной Европы наименее толерантны испанцы, итальянцы и португальцы.

Опрос в рамках проекта проводился исключительно среди англоговорящего населения стран. Эксперты уверены, в целом уровень расизма в странах Восточной и Центральной Европы может быть еще выше, если учитывать жителей этих стран, не знающих английского.

 
Теги: Минск
 
 
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Более нетерпимые к людям с темным цветом кожи только литовцы и чехи.

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