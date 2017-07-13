В Гомеле пенсионерка украла электронную книгу, приняв ее за кошелек с деньгами

Происшествие случилось в одном из частных медицинских центров. 67-летняя женщина привела на обследование родственницу. Во время ожидания в коридоре внимание пенсионерки привлек один из посетителей. Точнее — предмет в черном чехле, который парень оставил перед тем, как войти в кабинет врача, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Улучив момент, женщина прихватила гаджет. А вскоре после этого уехала домой — в деревню Речицкого района.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Поначалу та отрицала свою причастность, однако затем созналась в содеянном.

Оказалось, пенсионерка приняла электронную книгу за портмоне с деньгами. Когда же разглядела добычу — не знала, что с ней делать. И спрятала в сарае на приусадебном участке.

За кражу в отношении женщины возбуждено уголовное дело.