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В Гомеле пенсионерка украла электронную книгу, приняв ее за кошелек с деньгами
14.07.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Происшествие случилось в одном из частных медицинских центров. 67-летняя женщина привела на обследование родственницу. Во время ожидания в коридоре внимание пенсионерки привлек один из посетителей. Точнее — предмет в черном чехле, который парень оставил перед тем, как войти в кабинет врача, пишет «
Улучив момент, женщина прихватила гаджет. А вскоре после этого уехала домой — в деревню Речицкого района.
Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Поначалу та отрицала свою причастность, однако затем созналась в содеянном.
Оказалось, пенсионерка приняла электронную книгу за портмоне с деньгами. Когда же разглядела добычу — не знала, что с ней делать. И спрятала в сарае на приусадебном участке.
За кражу в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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67-летняя женщина привела на обследование родственницу. Во время ожидания в коридоре внимание пенсионерки привлек предмет в черном чехле, который посетитель...
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