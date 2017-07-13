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В Гомеле пенсионерка украла электронную книгу, приняв ее за кошелек с деньгами

14.07.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Происшествие случилось в одном из частных медицинских центров. 67-летняя женщина привела на обследование родственницу. Во время ожидания в коридоре внимание пенсионерки привлек один из посетителей. Точнее — предмет в черном чехле, который парень оставил перед тем, как войти в кабинет врача, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Улучив момент, женщина прихватила гаджет. А вскоре после этого уехала домой — в деревню Речицкого района.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Поначалу та отрицала свою причастность, однако затем созналась в содеянном.

Оказалось, пенсионерка приняла электронную книгу за портмоне с деньгами. Когда же разглядела добычу — не знала, что с ней делать. И спрятала в сарае на приусадебном участке.

За кражу в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

 
 
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67-летняя женщина привела на обследование родственницу. Во время ожидания в коридоре внимание пенсионерки привлек предмет в черном чехле, который посетитель...

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