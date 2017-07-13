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В Гомеле ищут женщину, которая унесла из магазина чужой кошелек
14.07.2017 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Инцидент произошел 6 июля и попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в магазине. Теперь у оперативников есть фото подозреваемой, а у хозяйки кошелька — надежда на то, что потеря вернется.
Черный кожаный кошелек потеряли в «Евроопте», расположенном на улице Кирова, 136а. Впрочем, долго бесхозным он не лежал.
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В кошельке, по заявлению его владелицы, находилось около 15 белорусских рублей, 20 долларов США и банковская пластиковая карта.
Если вам что-либо известно о личности или местонахождении женщины на фото, просим сообщить об этом по телефонам: +375293842939 (Вел) или 102.
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Инцидент произошел 6 июля и попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в магазине. Теперь у оперативников есть фото подозреваемой, а у хозяйки...
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