В Гомеле ищут женщину, которая унесла из магазина чужой кошелек

Инцидент произошел 6 июля и попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в магазине. Теперь у оперативников есть фото подозреваемой, а у хозяйки кошелька — надежда на то, что потеря вернется.





Черный кожаный кошелек потеряли в «Евроопте», расположенном на улице Кирова, 136а. Впрочем, долго бесхозным он не лежал.

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В кошельке, по заявлению его владелицы, находилось около 15 белорусских рублей, 20 долларов США и банковская пластиковая карта.





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