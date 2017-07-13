ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле ищут женщину, которая унесла из магазина чужой кошелек

14.07.2017 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел 6 июля и попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в магазине. Теперь у оперативников есть фото подозреваемой, а у хозяйки кошелька — надежда на то, что потеря вернется.


Черный кожаный кошелек потеряли в «Евроопте», расположенном на улице Кирова, 136а. Впрочем, долго бесхозным он не лежал.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В кошельке, по заявлению его владелицы, находилось около 15 белорусских рублей, 20 долларов США и банковская пластиковая карта.


Если вам что-либо известно о личности или местонахождении женщины на фото, просим сообщить об этом по телефонам: +375293842939 (Вел) или 102.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 6 июля и попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной в магазине. Теперь у оперативников есть фото подозреваемой, а у хозяйки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Жодино закрывается детский дом. Воспитанникам ищут родителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика