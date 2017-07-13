ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино закрывается детский дом. Воспитанникам ищут родителей

14.07.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Закрывается детский дом в Жодино. Он проработал 45 лет, в советское время здесь на воспитании находилось до 300 детей.

В последние месяцы сюда не принимали новых воспитанников. Работало две группы, в которых жили около 30 ребят.

21 ребенок уже устроен в детские дома семейного типа, в приемные и опекунские семьи. Пока никуда не определенными остались девять мальчиков и одна девочка.

Администрация детского дома ищет этим детям родителей. Если таковые не найдутся, то Костика, Даника, Диму, Никиту, Богдана, Сашу, Игоря, Алешу, Егора и Элину после 1 августа распределят по другим интернатам и детским домам.


Теперь в этом здании будет детский сад. Фото: ex-press.by

За последние полтора года в Жодино открыли два детских дома семейного типа. В мае 2016 года открылся дом Радкевичей, а в мае 2017 года шестеро детей поселились в семье Подоляк.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иначе Костика, Даника, Диму, Никиту, Богдана, Сашу, Игоря, Алешу, Егора и Элину после 1 августа распределят по другим интернатам и детским домам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы - на третьем месте в Европе по уровню расизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика