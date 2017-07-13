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В Жодино закрывается детский дом. Воспитанникам ищут родителей
14.07.2017 14:54 — Новости Общества | Tut.by
Закрывается детский дом в Жодино. Он проработал 45 лет, в советское время здесь на воспитании находилось до 300 детей.
В последние месяцы сюда не принимали новых воспитанников. Работало две группы, в которых жили около 30 ребят.
21 ребенок уже устроен в детские дома семейного типа, в приемные и опекунские семьи. Пока никуда не определенными остались девять мальчиков и одна девочка.
Администрация детского дома ищет этим детям родителей. Если таковые не найдутся, то Костика, Даника, Диму, Никиту, Богдана, Сашу, Игоря, Алешу, Егора и Элину после 1 августа распределят по другим интернатам и детским домам.
За последние полтора года в Жодино открыли два детских дома семейного типа. В мае 2016 года открылся дом Радкевичей, а в мае 2017 года шестеро детей поселились в семье Подоляк.
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Иначе Костика, Даника, Диму, Никиту, Богдана, Сашу, Игоря, Алешу, Егора и Элину после 1 августа распределят по другим интернатам и детским домам.
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