В Жодино закрывается детский дом. Воспитанникам ищут родителей

Закрывается детский дом в Жодино. Он проработал 45 лет, в советское время здесь на воспитании находилось до 300 детей.

В последние месяцы сюда не принимали новых воспитанников. Работало две группы, в которых жили около 30 ребят.

21 ребенок уже устроен в детские дома семейного типа, в приемные и опекунские семьи. Пока никуда не определенными остались девять мальчиков и одна девочка.

Администрация детского дома ищет этим детям родителей. Если таковые не найдутся, то Костика, Даника, Диму, Никиту, Богдана, Сашу, Игоря, Алешу, Егора и Элину после 1 августа распределят по другим интернатам и детским домам.



Теперь в этом здании будет детский сад. Фото: ex-press.by

За последние полтора года в Жодино открыли два детских дома семейного типа. В мае 2016 года открылся дом Радкевичей, а в мае 2017 года шестеро детей поселились в семье Подоляк.