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Житель Гродно за контрабанду 78 кг гашиша получил 12 лет

14.07.2017 15:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Суд Гродненского района вынес приговор в отношении наркокурьера, который пытался ввезти в Беларусь 78 килограммов гашиша, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Павел Варейко.

Житель Гродно за контрабанду 78 кг гашиша получил 12 лет
© Фото: УВД Гродненского облисполкома
Крупнейшая за последние годы партия гашиша изъята в Брузгах

Жителя Гродно задержали в пункте пропуска через государственную границу Беларуси "Брузги-2" в марте текущего года: в его машине Nissan Qashqai нашли 78 кило гашиша. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" и "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу РБ наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов".

"Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12  лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сказал Варейко.

Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее сообщал Sputnik, наркотики гродненец спрятал в специальных тайниках и вез гашиш из ЕС в Россию. За транспортировку наркокурьер должен был получить вознаграждение в размере 9 тысяч евро.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За транспортировку наркокурьер должен был получить вознаграждение в размере 9 тысяч евро.

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