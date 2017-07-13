Житель Гродно за контрабанду 78 кг гашиша получил 12 лет

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Суд Гродненского района вынес приговор в отношении наркокурьера, который пытался ввезти в Беларусь 78 килограммов гашиша, сообщил Sputnik в пятницу начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Павел Варейко.

Жителя Гродно задержали в пункте пропуска через государственную границу Беларуси "Брузги-2" в марте текущего года: в его машине Nissan Qashqai нашли 78 кило гашиша. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" и "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу РБ наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов".

"Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сказал Варейко.

Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее сообщал Sputnik, наркотики гродненец спрятал в специальных тайниках и вез гашиш из ЕС в Россию. За транспортировку наркокурьер должен был получить вознаграждение в размере 9 тысяч евро.