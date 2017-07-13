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От 1,19 тысячи рублей до 2,3 тысячи долларов. Сколько стоит обучение в вузах области
14.07.2017 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Вузы Могилевской области установили стоимость обучения для студентов первого курса на новый 2017−2018 учебный год. Обучение на дневном отделении для первокурсников-белорусов будет стоить от 1,19 до 2,1 тыс. рублей, для иностранцев — 2,2−2,3 тыс. долларов в год.
В Могилевском государственном университете им. А. Кулешова стоимость обучения на дневной форме для
В Белорусско-Российском университете за обучение на дневной форме получения образования по техническим специальностям придется заплатить 2,088 тыс. рублей, а по экономическим — 2,128 тыс. рублей. Причем для студентов, обучающихся по образовательным программам Беларуси и России, установлены одинаковые тарифы. Для иностранцев
Первокурсникам экономических специальностей дневного отделения
В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии со стоимостью обучения пока не определились. По предварительным данным, она составит от 1,198 тысяч до 1,287 тыс. рублей в зависимости от специальности. Первокурсники-иностранцы в прошлом году платили за год обучения 1,9 тыс. долларов. Планируется, что документ, устанавливающий тарифы на обучение в 2017—2018 годах, подпишут через неделю.
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Дешевле всего учиться в сельскохозяйственной академии в Горках.
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