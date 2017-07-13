От 1,19 тысячи рублей до 2,3 тысячи долларов. Сколько стоит обучение в вузах области

Вузы Могилевской области установили стоимость обучения для студентов первого курса на новый 2017−2018 учебный год. Обучение на дневном отделении для первокурсников-белорусов будет стоить от 1,19 до 2,1 тыс. рублей, для иностранцев — 2,2−2,3 тыс. долларов в год.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Могилевском государственном университете им. А. Кулешова стоимость обучения на дневной форме для первокурсников-белорусов , поступивших на специальности «бизнес-администрирование», «правоведение» и «психология», составит 2,02 тыс. рублей в год. Для остальных стоимость обучения ниже — 1,946 тыс. рублей. Иностранцам и лицам без гражданства, временно проживающим на территории страны, обучение будет стоить 2,3 тыс. долларов.

В Белорусско-Российском университете за обучение на дневной форме получения образования по техническим специальностям придется заплатить 2,088 тыс. рублей, а по экономическим — 2,128 тыс. рублей. Причем для студентов, обучающихся по образовательным программам Беларуси и России, установлены одинаковые тарифы. Для иностранцев плата составит 2,2 тыс. долларов. Стоимость обучения для первокурсников-заочников составляет 630 рублей.

Первокурсникам экономических специальностей дневного отделения Могилевского государственного университета продовольствия за 2017/2018 учебный год необходимо будет заплатить 2,1 тыс. рублей. Учащимся технологических, механических, химико-технологических специальностей — 2,076 тыс. рублей, иностранным студентам — 2,2 тыс. долларов. Заочникам первый год учебы обойдется в 811,2 рубля.

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии со стоимостью обучения пока не определились. По предварительным данным, она составит от 1,198 тысяч до 1,287 тыс. рублей в зависимости от специальности. Первокурсники-иностранцы в прошлом году платили за год обучения 1,9 тыс. долларов. Планируется, что документ, устанавливающий тарифы на обучение в 2017—2018 годах, подпишут через неделю.