Обвинение просит шесть с половиной лет заключения для блогера Лапшина

В Азербайджане гособвинение в суде попросило приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.



Лапшин был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан 7 февраля. Фото из Facebook

«Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима», — сказал прокурор.

Следующее заседание суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил , что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.