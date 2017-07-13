ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обвинение просит шесть с половиной лет заключения для блогера Лапшина

14.07.2017 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Азербайджане гособвинение в суде попросило приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает ТАСС.


Лапшин был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан 7 февраля. Фото из Facebook

«Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима», — сказал прокурор.

Следующее заседание суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля.

Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику. 

Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Юристы - дороже, учителя и историки - дешевле. В ГрГУ назвали стоимость обучения для первокурсников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика