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Обвинение просит шесть с половиной лет заключения для блогера Лапшина
14.07.2017 15:09 — Новости Общества | Tut.by
В Азербайджане гособвинение в суде попросило приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы,
«Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима», — сказал прокурор.
Следующее заседание суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.
Александр Лапшин, напомним, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и
Его обвиняют в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в интернете критикует азербайджанскую политику.
Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России
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На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.
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