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Юристы - дороже, учителя и историки - дешевле. В ГрГУ назвали стоимость обучения для первокурсников

14.07.2017 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненском университете имени Янки Купалы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017−2018 учебный год. Сумма зависит от выбранной специальности.


Фото: top9.by

Так, например, будущим юристам придется платить от 2 139 до 2 181 белорусских рублей в зависимости от выбранной специализации. Такая же стоимость будет на филологическом факультете для студентов романо-германской филологии и обучающихся на специальности «современные иностранные языки». А вот их коллегам с русской или белорусской филологии платить надо меньше. Стоимость обучения здесь — 1900 белорусских рублей. Такие же цены для будущих историков и учителей. А вот на факультетах физической культуры и психологии стоимость составляет — 2060 белорусских рублей.

Кстати, в этом году ГрГУ открывает новые специальности. Так, в купаловском университете будут готовить маркетологов-программистов, преподавателей музыкального искусства и мировой художественной культуры, а также инженеров-строителей по специальности «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна».

 
 
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В Гродненском университете имени Янки Купалы установили стоимость обучения для первокурсников на 2017−2018 учебный год. Сумма зависит от выбранной специальности.

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