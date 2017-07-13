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В Беларуси открыты 382 вакансии для владеющих сербским языком

14.07.2017 15:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Белорусские работодатели чаще ищут сотрудников со знанием сербского языка, чем говорящих на китайском, убедился Sputnik после изучения республиканского банка вакансий.

В Беларуси открыты 382 вакансии для владеющих сербским языком
© Pixabay
Лишь порядка 2,3% всех вакансий в Беларуси обещают зарплату выше $500

По состоянию на пятницу, в республике открыто немногим более 55 тысяч вакансий, из них зарплату выше 1000 рублей обещают лишь порядка полутора тысяч. Многие из них требуют дополнительного знания иностранных языков — не только популярного английского или немецкого.

Так, самая высокооплачиваемая вакансия — топ-менеджера в одной из IT-фирм, от которого ждут знание английского и голландского языков. Зарплату такому специалисту готовы платить в размере более 21 тысячи рублей.

Высокий доход обещают и специалисту в сфере недвижимости со знанием литовского языка — более 14 тысяч рублей.

Однако не всегда знание языков гарантирует высокие доходы. Так, владеющему хинди и английским языком белорусу могут предложить зарплату в размере 300 рублей, а преподавателю хинди или урду в университете — от 630 рублей.

В банке вакансий насчитывается 61 предложение для владельцев фарси, средняя зарплата — порядка 600-800 рублей. Большая нужда есть во владеющих китайским языком: для них открыто 212 вакансий с зарплатами от 265 до 1800 рублей.

Говорящих по-сербски ждут 382 вакансий, со средней зарплатой от пятисот до тысячи рублей.

Для сравнения, о необходимости знания английского языка заявляют порядка 500 работодателей. Французский нужен для соискателей двух вакансий в сельскохозяйственной сфере, испанский — для устройства на 11 рабочих мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Не хватает в стране и работников со знанием китайского: для таких открыты 212 вакансий.

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