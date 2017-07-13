Рост преступлений по заражению ВИЧ-инфекцией зафиксирован за последние полгода на Гомельщине

В 2017 году в Гомельской области значительно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 157 (Заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Если с 2012-го по 2016 год было зарегистрировано 38 таких преступлений, то за текущее полугодие — уже 50, сообщает УСК по Гомельской области .





Наибольшее количество преступлений в 2017 году зарегистрировано в Светлогорском районе (16), в Жлобинском (9) и Речицком (8) районах. При этом все потерпевшие заражены ВИЧ половым путем.

Так, вступил в законную силу приговор в отношении 51-летней жительницы Светлогорского района. Женщина, зная, что с 2007 года она является носителем ВИЧ, в 2015 году неоднократно вступала в половые контакты без использования средств контрацепции со своим сожителем. Суд Светлогорского района назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Такое же наказание назначено 45-летней жительнице Светлогорска. По словам обвиняемой, так как долгие годы болезнь никак не проявлялась, она убедила себя в наличии врачебной ошибки и постаралась забыть о страшном диагнозе. Женщина вышла замуж и в течение нескольких лет вступала в интимную близость с супругом, не предохраняясь. В итоге мужчина был заражен ВИЧ.

В суд Речицкого района направлено уголовное дело в отношении 28-летней речичанки. Потерпевшими признаны два ее знакомых — 32- и 50-летний мужчины. Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности, и к административной — за занятие проституцией.

Согласно данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживает 6979 человек с ВИЧ-инфекцией. В первом полугодии 2017 года наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (40%), количество пациентов в возрасте 35−39 лет составило 25%, в возрасте 30−34 года — 18%.