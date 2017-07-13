ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рост преступлений по заражению ВИЧ-инфекцией зафиксирован за последние полгода на Гомельщине

14.07.2017 15:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2017 году в Гомельской области значительно увеличилось количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 157 (Заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Если с 2012-го по 2016 год было зарегистрировано 38 таких преступлений, то за текущее полугодие — уже 50, сообщает УСК по Гомельской области.


Наибольшее количество преступлений в 2017 году зарегистрировано в Светлогорском районе (16), в Жлобинском (9) и Речицком (8) районах. При этом все потерпевшие заражены ВИЧ половым путем.

Так, вступил в законную силу приговор в отношении 51-летней жительницы Светлогорского района. Женщина, зная, что с 2007 года она является носителем ВИЧ, в 2015 году неоднократно вступала в половые контакты без использования средств контрацепции со своим сожителем. Суд Светлогорского района назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Такое же наказание назначено 45-летней жительнице Светлогорска. По словам обвиняемой, так как долгие годы болезнь никак не проявлялась, она убедила себя в наличии врачебной ошибки и постаралась забыть о страшном диагнозе. Женщина вышла замуж и в течение нескольких лет вступала в интимную близость с супругом, не предохраняясь. В итоге мужчина был заражен ВИЧ.

В суд Речицкого района направлено уголовное дело в отношении 28-летней речичанки. Потерпевшими признаны два ее знакомых — 32- и 50-летний мужчины. Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности, и к административной — за занятие проституцией.

Согласно данным Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в области проживает 6979 человек с ВИЧ-инфекцией. В первом полугодии 2017 года наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в возрастной группе 40 лет и старше (40%), количество пациентов в возрасте 35−39 лет составило 25%, в возрасте 30−34 года — 18%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшее количество преступлений в 2017 году зарегистрировано в Светлогорском районе (16), в Жлобинском (9) и Речицком (8) районах. При этом все потерпевшие заражены...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Верховный суд оставил без изменений приговор гомельчанке, заказавшую киллеру куму и ее дочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика