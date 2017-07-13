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Верховный суд оставил без изменений приговор гомельчанке, заказавшую киллеру куму и ее дочку

14.07.2017 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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14 июля была рассмотрена апелляционная жалоба по приговору областного суда в отношении гомельчанки, которая заказала убийство своей подруги и ее 11-летней дочки. Приговор оставлен без изменений, а жалоба — без удовлетворения, сообщает пресс-служба Верховного суда.


Напомним, гомельский областной суд 3 мая 2017 года приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также обвиняемой необходимо выплатить потерпевшей три тысячи рублей морального вреда

Приговор вступил в законную силу.

Женщины жили в одном доме на разных этажах. Отношения их до некоторых пор можно было назвать дружескими, потерпевшая Екатерина даже крестила дочку осужденной Елены. Но потом Елена увела у Екатерины мужа. Однако жизнь у новой пары не заладилась.

Гомельчанка испытывала ревность по отношению к бывшей семье нового мужа. Из-за страха, что мужчина вернется к первой жене, Елена и решилась на организацию убийства.

На роль киллера она пригласила бывшего мужа, который задолжал ей более 2,7 тысячи рублей в качестве алиментов. По условиям договора мужчина должен был убить Екатерину и ее дочку Анну, за это Елена пообещала отозвать исполнительный лист на алименты.

 
 
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Гомельский областной суд 3 мая 2017 года приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также обвиняемой необходимо выплатить потерпевшей три...

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