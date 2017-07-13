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Верховный суд отменил приговор по делу о заказном убийстве в Минске

14.07.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Верховный суд отменил приговор по делу о заказном убийстве молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах. Ранее исполнителей убийства приговорили к пожизненным срокам, а заказчицу первого из преступлений — к 12 годам заключения. Но теперь дело пересмотрят.

— Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции отменен. Дело направлено на новое рассмотрение, — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Напомним, на предыдущем процессе гособвинитель и вовсе просила приговорить двух фигурантов к смертной казни.

— Исключительная мера наказания для обвиняемых Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова, на которой настаивает обвинение, обусловлена тяжестью преступлений. По делу — трое погибших. С какой жестокостью и зверством они были лишены жизни — свидетельствуют фотографии из материалов дела и заключения экспертиз. — рассказывала в прениях прокурор Наталья Петровская.

Сам Вячеслав Сухарко требовал его расстрелять. А вот заказчица убийства молодой пары Алина Шульганова просила не лишать ее свободы. «В следующий раз, если вдруг в моей жизни что-то произойдет, обещаю, что не буду скрывать какую-то информацию от следствия», — убеждала она в последнем слове.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, по версии следствия, причиной трагедии в Минске стала ревность: 27-летняя воспитательница детсада Алина Шульганова хотела вернуть бывшего парня. Она попросила соседа по дому Александра Жильникова (ранее судимого) и его приятеля Вячеслава Сухарко «отправить» соперницу в больницу на пару недель — избить.

Но исполнители перестарались и убили обоих в одной из квартир на улице Алибегова. На теле убитых эксперты насчитали десятки ножевых ранений. Погибшей было 24 года, парню — 32.

Суд рассматривал сразу два уголовных дела. Во время расследования выяснилось: за несколько дней до этого мужчины убили 59-летнего мужчину в Колодищах. Причиной стали деньги — около 10 тысяч долларов в доме погибшего.

В марте Минский городской суд приговорил мужчин к пожизненному заключению с конфискацией имущества. А заказчицу убийства — к 12 годам колонии общего режима. А также обязал возместить родным убитых моральный ущерб на общую сумму в 270 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд отправил дело на новое рассмотрение. На предыдущем процессе гособвинитель и вовсе просила приговорить двух фигурантов к смертной казни.

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