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Дело об убийстве трех человек в Минске отправлено на новое рассмотрение

14.07.2017 15:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Верховный суд Беларуси отменил приговор Минского городского суда трем фигурантам уголовного дела о жестоком убийстве молодой пары на улице Алибегова и убийстве еще одного человека, дело направлено на новое рассмотрение новым составом суда.

Данное решение в пятницу было оглашено в суде, где судебная коллегия ВС в апелляционном порядке рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный в начале марта 2017 года фигурантам дела об убийстве с особой жестокостью молодой пары в квартире на улице Алибегова в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый Сухарко, которому было 22 года, когда совершил убийства, опять просил суд заменить ему пожизненный срок на расстрел.

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