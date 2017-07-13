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Дело об убийстве трех человек в Минске отправлено на новое рассмотрение
14.07.2017 15:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Верховный суд Беларуси отменил приговор Минского городского суда трем фигурантам уголовного дела о жестоком убийстве молодой пары на улице Алибегова и убийстве еще одного человека, дело направлено на новое рассмотрение новым составом суда.
Данное решение в пятницу было оглашено в суде, где судебная коллегия ВС в апелляционном порядке рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный в начале марта 2017 года фигурантам дела об убийстве с особой жестокостью молодой пары в квартире на улице Алибегова в Минске.
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Обвиняемый Сухарко, которому было 22 года, когда совершил убийства, опять просил суд заменить ему пожизненный срок на расстрел.
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