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"Убивают животных на глазах у детей". Жители Ивацевичей пожаловались на работу службы отлова

14.07.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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13 июля на одной из улиц Ивацевичей образовалась пробка из-за лежащей на проезжей части бродячей собаки. Видео инцидента прислал на горячую линию TUT.BY читатель.

Видео: Александр Цымбаревич

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«Жители города Ивацевичи, стали очевидцами жестокого истребления бродячих животных, работниками ЖКХ. Весь этот беспредел происходил на привокзальной площади и вблизи ее в районе 11.00. это все могли наблюдать прохожие с детьми», — говорилось в письме читателя Александра.

К своему обращению он прикрепил ссылку на видео под названием «Зверство и беспридел в городе Ивацевичи, убивают животных на глазах у детей». На записи видно, как посреди дороги лежит белая собака.

Автор видео пояснил, что 13 июля около 11.00 в районе привокзальной площади жители города обнаружили двух дворняг. Белая, которая на видео, лежала на дороге на улице Почтовой. Вторая, поменьше и черного окраса, — на площади.

«Звуков стрельбы я не слышал. Стреляли, скорее всего, транквилизаторами. Потому что в лапе одной собаки виден был дротик. Я не очень понимаю как так можно делать. Среди бела дня? Этих собак я видел практически каждый день. Никого не кусали, никому не мешали. Дети ходили и видели, как эти собаки корчились. Там стояла „буханка“ (УАЗ — TUT.BY) тех, кто занимался отловом. Я к ним подошел, спросил, что они творят. Сказал, чтобы убирали собак. А мне ответили, что они только отлваливают, а собак забирает другая машина», — рассказал Александр.


Фото прислал читатель

В ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» отметили, что к ним поступали обращения по данному поводу.

«Ситуация непростая. Где-то собаку не забрали, и она убежала и упала, — сообщил директор предприятия, Александр Кисель, и подчеркнул, что данный случай — исключительный. — Всегда все убирается и проводится (отлов — TUT.BY) в то время, когда на улице никого нет».

В данном случае по словам директора районного ЖКХ, сотрудник службы отлова поразил собаку усыпляющим дротиком, но она смогла убежать.

«Не хватило снотворного, чтобы ее сразу усыпить. Поэтому и получилось так», — объяснил Александр Кисель.

По словам собеседника, вскоре усыпленное животное забрала служба отлова.

 
 
Ссылка на источник 44
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В интернете появилось видео усыпленной дротиком собаки, которая перегородила дорогу.

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