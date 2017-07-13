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Гродненец, который пытался провезти через границу 74 кг гашиша, получил 12 лет лишения свободы
14.07.2017 16:08 — Новости Общества | Tut.by
Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело жителя Гродно, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта. 49-летний Владимир Стодольник был признан виновным.
Напомним, гродненец пытался перевезти через границу 74 килограмма гашиша. Брикеты с веществом были спрятаны в конструктивных полостях машины.
Машина Nissan под управлением белоруса следовала на въезд из Польши по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Брузги». Во время досмотра с помощью техники и служебной собаки внутри автомобиля нашли 178 брикетов с веществом растительного происхождения (общим весом 74 кг). Стоимость задержанного груза оценивалась в два миллиона долларов.
Обвиняемый мужчина работал мастером на Гродненском комбинате строительных материалов. Зарабатывал 4−5 млн неденоминированных рублей в месяц. При этом на него записано четыре автомобиля, он регулярно ездил за границу и планировал начать бизнес по грузоперевозкам.
— Приговором суда гродненец признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком — 11 лет с конфискацией имущества. По ч.2 ст.328−1 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с конфискацией имущества, — сообщил начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Гродненского областного суда Павел Варейко.
Путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело жителя Гродно, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта. 49-летний Владимир...
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