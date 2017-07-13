Гродненец, который пытался провезти через границу 74 кг гашиша, получил 12 лет лишения свободы

Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело жителя Гродно, который обвинялся в незаконном обороте наркотических средств с целью сбыта. 49-летний Владимир Стодольник был признан виновным.



Фото: Таможенный комитет

Напомним, гродненец пытался перевезти через границу 74 килограмма гашиша. Брикеты с веществом были спрятаны в конструктивных полостях машины.

Машина Nissan под управлением белоруса следовала на въезд из Польши по «зеленому» коридору через пункт пропуска «Брузги». Во время досмотра с помощью техники и служебной собаки внутри автомобиля нашли 178 брикетов с веществом растительного происхождения (общим весом 74 кг). Стоимость задержанного груза оценивалась в два миллиона долларов.

Обвиняемый мужчина работал мастером на Гродненском комбинате строительных материалов. Зарабатывал 4−5 млн неденоминированных рублей в месяц. При этом на него записано четыре автомобиля, он регулярно ездил за границу и планировал начать бизнес по грузоперевозкам.

На суде гродненец уверял , что не знал о том, что в машине перевозил наркотики.

«Я думал, что везу драгоценные камни», — заявлял он в суде.

— Приговором суда гродненец признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком — 11 лет с конфискацией имущества. По ч.2 ст.328−1 УК Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с конфискацией имущества, — сообщил начальник отдела организационного обеспечения судебной деятельности Гродненского областного суда Павел Варейко.

Путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.