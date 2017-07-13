Самые дорогие - юристы и инженеры-механики. Сколько стоит обучение в вузах Бреста

Юристы и инженеры-механики возглавляют топ самых дорогих специальностей высших учебных заведений Бреста. Это следует из опубликованных на сайтах университетов приказов ректоров с указанием стоимости обучения на первом курсе в 2017—2018 гг.

Специальность «правоведение» продолжает оставаться самой дорогой в городе. Стоимость учебы по данному направлению на дневной форме обучения в Брестском государственном университете обойдется в 1970 рублей за год. Немного меньше ценник на факультете иностранных языков — 1910 рублей. Далее следуют психология и логопедия — по 1900 рублей. На спортфаке, биофаке, геофаке, истфаке год обучения на дневной форме обойдется в 1895 рублей. За тот же срок на специальностях «начальное образование», «социальная педагогика», «социальная работа», «практическая психология» придется отдать 1847 рублей. Замыкают топ физико-математический и филологический факультеты. Обучение по направлениям "русская филология", "белорусская филология", «экономическая кибернетика», «прикладная математика» и «компьютерная физика» стоит 1795 рублей, а «математика-информатика» — 1742.

В Брестском государственном техническом университете самых дорогих специальностей три: «техническая эксплуатация автомобилей», «автосервис», «теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна». Год на дневной форме обучения в 2017—2018 гг. обойдется первокурснику в 1940 рублей. На экономических специальностях цена меньше — 1896 рублей, на остальных технических — 1884 рубля.

Со стоимостью обучения на всех формах обучения и условиями приема можно ознакомится на сайтах вузов: БрГТУ и БрГУ .