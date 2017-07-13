Визовый центр Испании открылся в Минске

Визовый центр Испании торжественно открылся сегодня в Минске по адресу ул. Кальварийская, 42.

Как отметил на церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павел Латушко, работа визового центра создаст дополнительные возможности для развития межчеловеческих контактов между Испанией и Беларусью. «Мы подразумеваем и активизацию экономических взаимоотношений, гуманитарного обмена, туризма. Сделан значительный шаг для развития отношений между странами», — сказал он.

Начальник отдела Западной Европы Министерства иностранных дел Беларуси Алексей Жбанов отметил: «Отношения между Беларусью и Испанией развиваются невероятными темпами. Визит министра иностранных дел Владимира Макея в Испанию придал им мощный импульс. Рассчитываем, что вслед за испанским визовым центром в скором времени у нас откроется отделение посольства или посольство Испании. Будем рады этому». Он также выразил надежду на то, что испанские визовые центры в будущем появятся в регионах страны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании в России и Беларуси по совместительству Игнасио Ибаньес Рубио выразил уверенность в том, что услуги нового визового центра Испании будут высококачественными — для того, чтобы с каждым днем увеличивалось количество белорусских туристов, направляющихся в Испанию. «Хотим, чтобы в Испанию приезжало больше белорусских бизнесменов», — добавил он.

Как сообщил директор визового центра Испании Руслан Лобанок, первый такой центр был открыт в Минске в 2013 году, но по стечению обстоятельств прекратил свою работу. После этого туристы, представители бизнеса получали визы в генеральном консульстве Испании в Москве.

«С открытием центра людям будет намного проще получать визы. Агентства и туристы уже обращаются со словами благодарности. Центр позволит еще больше сблизить две страны. Испания входит в пятерку стран, наиболее посещаемых белорусскими туристами, — рассказал Руслан Лобанок. — Мы выполняем все функции, необходимые для получения испанской визы, но не влияем на решение консульства на выдачу визы. Визовый центр позволит снизить нагрузку на консульство».

Принимать документы на визу в новом центре начали еще до официального открытия — 30 июня, с этого времени были оформлены документы на выдачу около 150 виз.

Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты) надо оплатить сервисный сбор в размере 15 евро за обработку документов. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.

Рассматривать документы на визу будут от семи рабочих дней. Прием и выдача документов осуществляется с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу. В испанском визовом центре доступны дополнительные платные услуги: можно получить консультацию по заполнению анкеты, сделать фото для визы, заказать СМС-уведомление или доставку паспорта курьерской службой.