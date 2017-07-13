Как жители гродненской многоэтажки спасали птенца сокола и расширяли жилплощадь для его родителей

Птенца сокола-пустельги нашла гродненка Ольга на ступеньках подъезда многоэтажки, которая находится в районе проспекта Космонавтов. Птицу уже окружала целая стая ворон: девушка поняла — слетка надо спасать, но вот, что делать с птенцом было непонятно. Гродненцы позвонили в общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны», где посоветовали вернуть птичку в его естественную среду обитания или оставить где-нибудь на высоте, чтобы до нее не добрались коты и вороны.



Фото: из личного архива

Оказалось, что гнездо соколов-пустельгов находится в соседнем доме и добраться до места жительства птиц не так-то просто. Поэтому по совету специалистов птенца посадили на крышу дома, куда был доступ, однако на следующий день оказалось что малыша родители не забрали и всю ночь пернатый провел в одиночестве.

— Мы нашли председателя товарищества дома напротив, где, как предполагали, и было гнездо птиц и решили отнести многострадального птенца туда, — говорит Ольга.

Выяснилось, что в гнезде, а соколы-пустельги селятся в свободных нишах домов, попросту не хватило место для всех птенцов и один выпал.





— Сокол-пустельга относится к тем видам птиц, которые не строят своих гнезд. Они занимают чужие или, если живут в городах, селятся в вентиляционных отверстиях или нишах высотных домов. И тут возникает проблема — не всегда для разросшейся семьи хватает места. Поэтому птенцы часто выпадают из своих жилищ, а так как они только-только становятся на крыло, подняться на высоту еще не могут. Соколам-пустельгам можно помочь — отнести слетка наверх и расширить гнездовое пространство, — рассказал TUT.BY орнитолог Сергей Сакович.









Кстати, в Гродно живет около 20 семей соколов-пустельгов. Эта птица занесена в Красную книгу Беларуси. В последнее время эти хищники стали селиться в городах. Так орнитологи фиксируют появление новых семей в Бресте, Гродно и Барановичах. Однако в Западной Европе такая колонизация краснокнижными птицами городов происходила еще лет 100 назад. Поэтому сокол-пустельга там — обычное явление. Специалисты предполагают, что к нам прилетают представители именно городских птиц. Однако точно сказать так ли это — невозможно. Сейчас орнитологи только наблюдают за становлением сосуществования пернатых и человека в больших городах. И, несмотря на то, что количество этого вида птиц в белорусских населенных пунктах увеличивается из года в год, но общее количество соколов-пустельгов остается не очень большим для нашей страны — до 2000 гнездовых пар.





Что касается гродненского птенца, то его вернули в родное гнездо, где оказалось еще четыре птенца, один из которых (уже другой!) повторил судьбу собрата, выпав из гнезда. Жители многоэтажки расширили хищникам жилплощадь с внутренней стороны ниши. Гродненцы надеются, что весь выводок выживет.

— Сейчас птенцы активно учатся летать, а мы только наблюдаем за ними, — говорит Ольга.