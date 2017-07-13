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Правительство пересмотрело порядок оплаты труда учителей
14.07.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Правительство Беларуси скорректировало оплату труда педагогических работников за счет внебюджетных средств, сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина.
Порядок оплаты труда учителей, занимающихся платными допуслугами, был изменен постановлением Совмина от 14 июля № 530.
Согласно документу при оплате труда педагогов, реализующих программы дополнительного образования (факультативы, секции, кружки — Sputnik) на платной основе, может применяться двукратная тарифная ставка первого разряда.
Размер этой ставки учебные учреждения должны согласовывать с вышестоящими государственными учреждениями, например исполкомами.
Документ вступил в силу после официального опубликования.
В прошлом году правительство решило доплачивать учителям с категориями за платное факультативное преподавание иностранных языков, математики и подготовки к ЦТ.
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Для проводящих дополнительные платные занятия учителей тарифную ставку первого разряда могут повышать вдвое – на усмотрение нанимателей.
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