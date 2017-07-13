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Правительство пересмотрело порядок оплаты труда учителей

14.07.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Правительство Беларуси скорректировало оплату труда педагогических работников за счет внебюджетных средств, сообщили Sputnik в пресс-службе Совмина.

Правительство пересмотрело порядок оплаты труда учителей
© Flickr/ Eelke
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Порядок оплаты труда учителей, занимающихся платными допуслугами, был изменен постановлением Совмина от 14 июля № 530.

Согласно документу при оплате труда педагогов, реализующих программы дополнительного образования (факультативы, секции, кружки — Sputnik) на платной основе, может применяться двукратная тарифная ставка первого разряда.

Размер этой ставки учебные учреждения должны согласовывать с вышестоящими государственными учреждениями, например исполкомами.

Документ вступил в силу после официального опубликования.

В прошлом году правительство решило доплачивать учителям с категориями за платное факультативное преподавание иностранных языков, математики и подготовки к ЦТ. 

Подробности о доплатах учителям >> 

 
Теги: Минск
 
 
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Для проводящих дополнительные платные занятия учителей тарифную ставку первого разряда могут повышать вдвое – на усмотрение нанимателей.

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