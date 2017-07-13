В этом году торговому центру «Столица» исполнилось 10 лет. Агентство « Минск-Новости » вспомнило, как строили этот объект и на чем сэкономили. Что могло быть в «Столице» и на площади Независимости, но не появилось — в материале.



Изображение с сайта minsknews.by

Строительство. «Все делали впервые»

К строительству подземного торгово-общественного центра «Столица» приступили в конце 2003 года. Генподрядчик — «Минскпромстрой». В 2005-м ввели в эксплуатацию паркинг на 500 автомобилей и часть бутиков над ним. 30 декабря 2006 года состоялось официальное открытие ТЦ «Столица». Для посетителей все объекты стали доступны с января 2007-го.

— В 2002 году изменили трассу проспекта и построили два новых подземных перехода. Но к основному объекту — подземному комплексу — опасались приступать, потому что речь шла о больших затратах. Целый год мы ждали решения городских властей. Когда работы начались, пришлось параллельно заниматься проектированием и строительством в течение 2003−2006 годов, что давалось невероятно трудно, — рассказывает главный архитектор проекта Михаил Гаухфельд.

Нормативов для таких сооружений не существовало, поэтому все делали впервые.

— Но поскольку была поддержка руководства города и страны, то все службы шли навстречу. Собирались экспертные советы в профильном министерстве, МЧС, в санитарной службе, чтобы принять нужное решение. Помню первую реакцию руководства «Госстройэкспертизы»: мол, что вы разрыли, у вас же все здания упадут в котлован. Но когда проверили расчеты, то согласовали все наши решения.

В то время в городе строили много жилья, параллельно возводилась Национальная библиотека, поэтому сил для проектирования не хватало. «Минскпроект» взял на субподряд «Минскметропроект». Все конструктивные идеи по закреплению котлована на глубине 20 метров и многие другие эксклюзивные решения — заслуга этого коллектива.

— Строители также мобилизовали десятки субподрядчиков, то есть, можно сказать, на объекте работал весь город.

Экономия. «Павлов дал прямое указание: сократить расходы на треть»

Когда экспертиза утвердила сметную стоимость, руководство города испугалось внушительной цифры. По словам архитектора, Павлов дал прямое указание: сократить расходы на треть, вплоть до того, что убрать один подземный этаж.

— Но мы схитрили, назвали один уровень антресольным. Рискнули, потому что уменьшать не имело смысла — экономия получалась незначительной, а объект потерял бы свою уникальность. Впоследствии это негативно сказалось бы и на его окупаемости. Когда градоначальник понял нашу уловку, ругался страшно, но процесс уже было не остановить. Позже мы действительно стали экономить на всем: заменили часть дорогостоящего гранита другими материалами, даже отказались от вентиляции и кондиционирования подземной пешеходной улицы.



Изображение с сайта minsknews.by

Сокращение расходов коснулось и площади Независимости. Например, изначально там предлагалось сделать три больших и шесть маленьких фонтанов — остался один. Упростили форму уникальных световых конструкций, теперь это стандартные купола. Центральную часть территории намеревались украсить вертикальной скульптурной композицией со смотровой площадкой и панорамными лифтами, связывающими все этажи «Столицы». Но в итоге вокруг купола фонтана установили скульптуры аистов и гербы областных центров Беларуси.

Не удалось объединить подземный центр со станцией метро «Площадь Ленина», как планировалось изначально. В итоге, стоимость квадратного метра ТЦ «Столица» с учетом наружного благоустройства площади Независимости обошлась в 630 долларов.