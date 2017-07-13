ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если БАТЭ выйдет в 3-й раунд ЛЧ, то сразится со «Славией»

14.07.2017 18:12 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне, БАТЭ нужно еще раз сыграть с «Алашкертом», и, в случае победы наша команда сразится с пражской «Славией».

Домашняя встреча БАТЭ с чемпионом Армении «Алашкерт» закончилась ничьей 1:1. Все решится в ответном матче, который состоится 18 июля в Ереване, передает euroradio.fm.

В этом году «Славия» после 8-летнего перерыва выиграла чемпионат Чехии. Команда находится на подъеме. Летом клуб усилился несколькими известными игроками, в том числе бывшей звездой питерского «Зенита» португальцем Дани, игроком сборной Турции Хамитом Алтынтопом и украинцем Русланом Ротанем.

Московский ЦСКА, который тренирует белорус Виктор Ганчаренко, сыграет против греческого АЕКа, а киевское «Динамо» Александра Хацкевича – со швейцарским клубом «Янг Бойз».

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне, БАТЭ нужно еще раз сыграть с «Алашкертом», и, в случае...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Павлов дал прямое указание: сократить расходы на треть". Как сэкономили на стройке ТЦ "Столица"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика