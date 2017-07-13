Если БАТЭ выйдет в 3-й раунд ЛЧ, то сразится со «Славией»

По результатам жеребьевки 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне, БАТЭ нужно еще раз сыграть с «Алашкертом», и, в случае победы наша команда сразится с пражской «Славией».

Домашняя встреча БАТЭ с чемпионом Армении «Алашкерт» закончилась ничьей 1:1. Все решится в ответном матче, который состоится 18 июля в Ереване, передает euroradio.fm .

В этом году «Славия» после 8-летнего перерыва выиграла чемпионат Чехии. Команда находится на подъеме. Летом клуб усилился несколькими известными игроками, в том числе бывшей звездой питерского «Зенита» португальцем Дани, игроком сборной Турции Хамитом Алтынтопом и украинцем Русланом Ротанем.

Московский ЦСКА, который тренирует белорус Виктор Ганчаренко, сыграет против греческого АЕКа, а киевское «Динамо» Александра Хацкевича – со швейцарским клубом «Янг Бойз».