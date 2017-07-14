Селфи с Лукашенко сделала редактор сайта из Азербайджана

МИНСК, 14 июл – Sputnik. Селфи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, фото которого распространила пресс-служба главы государства, седлала редактор азербайджанского сайта Нармина Агаси.

На открытии Международного конгресса русской прессы в Минске белорусский президент вновь стал героем селфи : с ним активно фотографировались участники мероприятия после его приветственного слова. Пресс-служба главы государства разместила снимок, где с президентом фотографируется женщина.

"Мое селфи с президентом Беларуси, уважаемым господином Лукашенко, вызвало неподдельный ажиотаж в кругу коллег-журналистов, собравшихся на XIX Всемирный конгресс русской прессы, после чего я не спала всю ночь", – написала Нармина на своей странице в Facebook.

Кадры, делающие судьбу… #belarus #narminaagasi #narminaagasiandcompany #passageworldmagazine #myjob Публикация от Narmina Agasi (@narminaagasi) Июл 13 2017 в 3:36 PDT

Публикация от Narmina Agasi (@narminaagasi) Июл 13 2017 в 11:48 PDT @pizzatempo дружелюбно встретили и даже помогли заказать такси для редактора @passageworld #passageworldmagazine #narminaagasiandcompany #narminaagasi warp #belarus

Агаси является редактором интернет-журнала Passage World, выпускаемого в Азербайджане.

Журналисты, которые присутствовали на конгрессе в Беларуси, кроме официальных мероприятий приняли участие в открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", который проходит в эти дни.