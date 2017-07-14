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Селфи с Лукашенко сделала редактор сайта из Азербайджана
14.07.2017 20:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл – Sputnik. Селфи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, фото которого распространила пресс-служба главы государства, седлала редактор азербайджанского сайта Нармина Агаси.
На открытии Международного конгресса русской прессы в Минске белорусский президент вновь
"Мое селфи с президентом Беларуси, уважаемым господином Лукашенко, вызвало неподдельный ажиотаж в кругу коллег-журналистов, собравшихся на XIX Всемирный конгресс русской прессы, после чего я не спала всю ночь", – написала Нармина на своей
Агаси является редактором интернет-журнала Passage World, выпускаемого в Азербайджане.
Журналисты, которые присутствовали на конгрессе в Беларуси, кроме официальных мероприятий приняли участие в открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", который проходит в эти дни.
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Журналистка призналась, что после ажиотажа с фото не спала практически всю ночь.
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