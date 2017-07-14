МИНСК, 14 июл – Sputnik. Перемирие на Донбассе, которое было объявлено на время сбора урожая – с 24 июня по 31 августа текущего года, не полностью соблюдается, говорится в материалах доклада управления ООН по координации гуманитарных вопросов.



© Sputnik / Виктор Толочко Стороны конфликта в Донбассе обменялись новыми списками пленных

В новом докладе, подготовленном специалистами, отражены события на юго-востоке Украины с 1 по 30 июня.

"Продолжают поступать сообщения о ежедневных столкновениях во всех основных районах", – говорится в документе.

Там также отмечается, что временное затишье после принятия соглашения о прекращении огня является относительным: масштаб и география столкновений не меняются по обе стороны от линии разграничения и практически каждый день поступает информация о получивших ранения местных жителях.

О перемирии в Донбассе с 24 июня договорилась в Минске трехсторонняя контактная группа. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что режим тишины будет установлен на период сбора урожая, то есть с 24 июня по 31 августа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале того же года. По последней информации ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали свыше 10 тысяч человек.