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ООН: "хлебное перемирие" в Донбассе не полностью соблюдается

14.07.2017 20:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл – Sputnik. Перемирие на Донбассе, которое было объявлено на время сбора урожая – с 24 июня по 31 августа текущего года, не полностью соблюдается, говорится в материалах доклада управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

ООН: "хлебное перемирие" в Донбассе не полностью соблюдается
© Sputnik / Виктор Толочко
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В новом докладе, подготовленном специалистами, отражены события на юго-востоке Украины с 1 по 30 июня.

"Продолжают поступать сообщения о ежедневных столкновениях во всех основных районах", – говорится в документе.

Там также отмечается, что временное затишье после принятия соглашения о прекращении огня является относительным: масштаб и география столкновений не меняются по обе стороны от линии разграничения и практически каждый день поступает информация о получивших ранения местных жителях.

О перемирии в Донбассе с 24 июня договорилась в Минске трехсторонняя контактная группа. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что режим тишины будет установлен на период сбора урожая, то есть с 24 июня по 31 августа. 

Власти Украины в апреле 2014 года начали операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале того же года. По последней информации ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали свыше 10 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В ООН отмечают, что временное затишье после принятия соглашения о прекращении огня является относительным.

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