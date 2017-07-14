Под Пружанами создадут музей авиации

Бывший командный пункт 181-й боевой вертолетной базы в деревне Новые Засимовичи Пружанского района станет музеем авиации. А с бывшего военного аэродрома туристы смогут подняться в воздух на вертолете или дельтаплане, пишет "СБ Беларусь Сегодня".





Военный городок в деревне Новые Засимовичи перестал быть гарнизоном и перешел под юрисдикцию Пружанского райисполкома в конце минувшего года. Сейчас райисполком активно подыскивает новых хозяев для оставленных военными зданий: продает их на аукционе, сдает в аренду.

ОАО «Пружаны Авиахимсервис», которое оказывает услуги сельхозпредприятиям, получило в бывшем военном городке в пользование ангар. Здесь разместятся в том числе их дельтапланы и вертолеты. Они будут использоваться в туристических целях.

Командный пункт вертолетчиков решено сделать музеем.

Заместитель председателя Пружанского райисполкома Вячеслав Зубко уверен, что это хорошая идея:

— Полк прославленный. Пять Героев Советского Союза. Был сформирован в 1973 году на аэродроме в Темиртау. Личный состав занимался поиском и встречей спускаемых аппаратов космических кораблей. С 1979 по 1988 полк принимал участие в составе ограниченного контингента войск в Афганистане. После вывода из Афганистана в 1988 году местом дислокации вертолетчиков стала Пружанщина. На базе полка и частей обеспечения в 1993 году была сформирована 181-я боевая вертолетная база, которая расформирована в 2015 году.

Перед своим уходом, два года назад, в Новых Засимовичах военные установили памятный знак — вертолет Ми-24. Дата открытия музея, в создании которого примут участие и жители Новых Засимовичей, пока не сообщается.