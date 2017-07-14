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Мужья в восторге: в китайском ТЦ придумали необычные "камеры хранения"
15.07.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Один из крупных китайских магазинов предоставляет посетителям необычную услугу: здесь появились "камеры хранения" для мужей, которые не в восторге от женского увлечения шопингом. Дамы могут оставить здесь супругов и спокойно ходить по магазинам, сообщает
В торговом центре Global Harbour в Шанхае появилось несколько стеклянных комнат, где супруги, которые не жалую шопинг, могут скоротать время. В каждой капсуле установлен компьютер с играми 90-х годов. Мужчины, которые уже опробовали "камеры хранения" не скрывают восторгов — будто снова за школьной партой.
Пока услуга для скучающих мужей предоставляется бесплатно, в дальнейшем планируют ввести небольшую оплату через мобильный телефон.
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В специальных стеклянных капсулах, где установлены компьютеры с играми 90-х годов, супруги, не желающие сопровождать жену во время шопинга, с удовольствием проводят...
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