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Мужья в восторге: в китайском ТЦ придумали необычные "камеры хранения"

15.07.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 июл — Sputnik. Один из крупных китайских магазинов предоставляет посетителям необычную услугу: здесь появились "камеры хранения" для мужей, которые не в восторге от женского увлечения шопингом. Дамы могут оставить здесь супругов и спокойно ходить по магазинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

В торговом центре Global Harbour в Шанхае появилось несколько стеклянных комнат, где супруги, которые не жалую шопинг, могут скоротать время. В каждой капсуле установлен компьютер с играми 90-х годов. Мужчины, которые уже опробовали "камеры хранения" не скрывают восторгов — будто снова за школьной партой.

Пока услуга для скучающих мужей предоставляется бесплатно, в дальнейшем планируют ввести небольшую оплату через мобильный телефон.

 
Теги: Минск
 
 
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В специальных стеклянных капсулах, где установлены компьютеры с играми 90-х годов, супруги, не желающие сопровождать жену во время шопинга, с удовольствием проводят...

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