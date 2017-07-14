Милицейский скандал, жизнь на Лазурном берегу и влюбленные близняшки - интересное за вчера

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что рецессия в Беларуси продолжится третий год подряд — хотя сокращение ВВП и будет значительно слабее, чем ранее.
Наконец-то! Отличная новость для всех: белорусов защитили от SMS-рассылок и дополнительных услуг операторов связи. Теперь оператору для этого нужно будет получить выраженное наше с вами согласие.
Стало известно, что Китай даст денег на строительство национального футбольного стадиона около «Трактора» на Ванеева в Минске. На стадион и бассейн нам подарят около 180 млн долларов. 十分感谢。- это значит «большое спасибо».
Школам разрешили платить больше учителям, которые проводят дополнительные платные занятия — за счет внебюджетных средств.
На египетском курорте мужчина с ножом напал на туристов: погибли две гражданки Германии, а гражданка Чехии, россиянка, а также два гражданина Армении получили ранения. Мотивы нападавшего неизвестны.
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Мы, белорусы, щедрые люди — и вот тому очередное подтверждение: Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Кишинев. Обычно тот все свои официальные полеты совершает обычными рейсами, и в основном эконом-классом, но прямого рейса Минск-Кишинев нет — и наш президент решил предоставить молдавскому коллеге свой чартер.
Просто чудесная история о том, как сестры-близняшки влюбились в братьев-близнецов! 29 сентября Катя выходит замуж за Сашу, а Лена станет женой Леши. Парочки уже подали заявления в загс: «Сотрудница загса как стояла, так и села. Говорит: одинаковые. Открыла паспорта, посмотрела: и тут тоже одинаковые».
В метро у девушки загорелся рюкзак. Нашего читателя Алексея поразила реакция сотрудника метрополитена, который стоял и выпытывал: «Что у вас там? Что у вас там такое?» — но не воспользовался огнетушителем. Мужчина задается вопросом, зачем вообще проверять рюкзаки, «если все равно не готовы реагировать»? Метрополитен с ним не согласен.
Поговорили с белорусами, которые совмещают очень разные профессии, и узнали, тяжело ли им вести двойную жизнь. Ну, например, днем работать в школе, а ночью — в гей-баре.
Сделали эксклюзивное интервью с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым: говорили о журналистике, Путине, Трампе и Лукашенко, пределе возможностей Кремля и многополярном мире, который теперь вынужден считаться даже с Катаром. Вот вам аудиоподкаст беседы — в скором времени опубликуем полную видеоверсию.
Узнали, что в Борисове участковые милиционеры месяц отказываются выходить на работу. Они хотели уйти из органов, но их не отпускают — поэтому сотрудники просто сидят дома и ждут, пока их уволят за прогулы. Сейчас эта ситуация тщательно скрывается, чтобы не возникло резонанса, говорит наш источник.
Солнце, море, пляж, вкусная еда — что еще нужно для счастья? Побывали на Лазурном берегу и узнали, что подают в местных кафе на ужин за 150 евро, сколько вина в день выпивают французы и готовы ли они променять фуа-гра на драники.
В Пинске выпустили первый белорусский спинер. Он, не поверите, квадратный и деревянный. Мы не знаем, как нам всем теперь с этим жить, но обязательно посмотрите!
Кстати. Мы собрали для вас на одной карте почти 30 заведений столичной тусовочной улицы Зыбицкой и окрестностей, кратко описали каждое из мест и добавили цены на еду и напитки. Выбирайте заведения по душе и кошельку — и вперед на субботний бархоппинг. Не благодарите — просто хороших выходных!
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