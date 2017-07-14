Чем удивит брестчан День города - 2017: 7 отличий от предыдущего праздника

В конце июля Брест ожидает один из самых масштабных и ярких праздников в году — День города. Горисполком готовит обширную программу, которая будет насыщена сюрпризами и новинками. Гуляния пройдут с 28 по 30 июля. Пик празднования выпадает на 29 июля. В этот день в парке в 12.00 состоится торжественное открытие праздника «Берестье-2017». Что еще ожидает брестчан на День города и чем он будет отличаться от предыдущего? С помощью специалистов горисполкома мы насчитали 7 отличий. Не исключено, что их будет и больше, пишет «Вечерний Брест».





Фестиваль цветов: такого в Беларуси еще не было

Впервые в этом году в Бресте проводится фестиваль цветов «Краски лета». Это самый крупный и практически единственный в своем роде фестиваль в стране. Город готовится уже сегодня. С каждым днем в Бресте появляется все больше ярких и красивых клумб, цветочных инсталляций. Недавно на улице Московской яркими петуниями «зацвела» разделительная полоса.

Администрации Московского и Ленинского районов объявили конкурсы на лучшее озеленение предприятия, организации, торговой точки, на лучший двор и балкон. В конкурсе могут принять участие жители города, предприятия, организации. Заявки принимаются до 24 июля. Профессиональное жюри будет определять победителей. А награждение состоится на самом фестивале цветов, который пройдет 30 июля в Парке культуры и отдыха.

— Жителей и гостей города ожидают мастер-классы по цветоводству и садоводству, будет организована выставка-продажа различных растений, как декоративных, так и цветущих. Парк будет украшен множеством красивых цветочных скульптур и композиций, арт-инсталляций, — рассказывает заведующая сектором культуры горисполкома Светлана Семашко. — Городской оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля готовит насыщенную музыкальную программу, посвященную цветам.

Руководство города надеется, что фестиваль цветов понравится брестчанам, а впоследствии будет носить ежегодный и международный характер.

Когда и где: 30 июля, Парк культуры и отдых



Фото: Вечерний Брест

Новые «фишки» карнавала: ретроавтомобили и двойники «звезд»

Карнавал — одно из самых ярких и ожидаемых шоу в праздничной программе. В этом году его озаглавили «Звездная мельница». Костюмированное шествие организаций, предприятий и гостей города пройдет по проспекту Машерова 29 июля начиная с 18.00.

В прошлом году «фишкой» карнавала были мишки «Аэро». В этом году впервые в колонне карнавала проедут ретроавтомобили разных годов выпуска и марок. Также ожидается шоу двойников, во время которого по проспекту пройдут «звезды» Майкл Джексон, Одри Хепберн, Кристина Орбакайте и другие. Это авторский проект Аллы Коноваловой, его открытие пройдет около ТЦ «Дидас Персия» на Советской с 15.00 до 17.00. После презентации люди смогут прикоснуться к «звезде», сфотографироваться с ней на память.

Организаторы уверили, что в этом году костюмированное шествие сможет удивить и привлечь внимание горожан и другими «фишками».

Когда и где: 29 июля, проспект Машерова





Фестиваль красок и фестиваль водных фонариков: шанс выиграть 5-комнатную квартиру?

Фестиваль красок уже проводился в Бресте и в какой-то степени не новинка. Но на День города ColorFest обещает быть масштабнее и интереснее, благодаря организатору — питерскому арт-проекту «Вместе Зажигаем». В программе — сеты от лучших диджеев Бреста, выступления кавер-групп и танцевальных коллективов. Каждый новый час фестиваля будет ознаменован массовым залпом яркой натуральной краски, имеющей сертификат качества и прошедшей проверки на безопасность.

28 и 29 июля все та же питерская организация в 21.00 устроит фестиваль водных фонариков. Это абсолютно новое шоу, которое впервые пройдет в Бресте и во второй раз в Беларуси (в июне этого года такой фестиваль прошел в Гродно). В этот вечер сотни ярких фонариков будут спущены на воду. Причем поучаствовать сможет любой желающий.

— Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду — настоящий ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания. Нужно всего лишь расправить нежные лепестки фонарика и, нашептывая сокровенные мечты, зажечь внутри него огонек. Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага — айфон, «мазду» или даже пятикомнатную квартиру, — рассказала представитель по связям с общественностью арт-проекта «Вместе Зажигаем» Елена Комарова.

Когда и где: 29 июля, Парк культуры и отдыха





Праздничный концерт со Стасом Пьехой — под крышей во избежание капризов погоды

Уже известны основные исполнители, которые выступят на большом праздничном концерте ко Дню города. Традиционно это будет микс артистов из России и Беларуси. Хедлайнер — российский певец Стас Пьеха. Как сообщили в областной филармонии, выступление артиста продлится 50 минут. Также на сцене перед брестчанами выступят государственный ансамбль «Песняры», финалисты конкурса «Евровидение-2017» группа «NaviBand» и брестские музыкальные коллективы. Концерт пройдет в 20.00 в спорткомплексе «Виктория».

В этом году организаторы решили подстраховаться от непогоды и перенести выступление артистов на крытую площадку. Она вмещает в три раза меньше зрителей, чем стадион. Но, как сориентировали организаторы, практически в это же время в городе будут проводиться концерты на Гребном канале и в парке. Так что жители города смогут выбрать музыкальный вариант по душе.

Когда и где: 29 июля, СК «Виктория»

Молочный фестиваль подарит детскую площадку, а концерт «#Любовь есть» от мясокомбината — новый арт-объект

Город активно вовлекает в праздник и крупные брестские предприятия. 28 июля горисполком во второй раз организует молочный фестиваль «Облака свежего молока», главным спонсором и участником которого станет ОАО «Савушкин продукт». Зрителей ожидает много подарков, конкурсов, розыгрышей, дегустации молочных продуктов, а также концерт, специальный гость которого — группа «Без билета». Также в рамках фестиваля в Парке мира, где и развернется молочный праздник, в торжественной обстановке будет подарена городу новая детская площадка.

29 июля при участии ОАО «Брестский мясокомбинат» пройдет праздничный концерт «#Любовь есть» на площадке у Выставочного зала на улице Советской. Зрителей ожидает разнообразная концертно-развлекательная программа. Начнется она в 12.00 и стартует с открытия нового арт-объекта на пешеходной улице от ОАО «Брестский мясокомбинат». Что будет представлять собой новая скульптура, организаторы держат в секрете. На сцене выступит известная группа J:Mors. Параллельно будут работать зоны для досуга. И это далеко не все сюрпризы, которые ожидают посетителей праздника «#Любовь есть». Вести праздничную программу будет певец и телеведущий Герман Титов.

Когда и где: 28 июля, Парк мира; 29 июля, ул. Советская





Музыкальная молодежная акция «Город Света»: фейерверк в 23.00

По традиции на Гребном канале в День города проводится музыкальный молодежный концерт «Город Света». Будут выступать и белорусские, и зарубежные исполнители, в частности из США и Великобритании. После концерта в районе 23.00 на Гребном канале состоится праздничный фейерверк.

Когда и где: 29 июля, Гребной канал





Праздник от мобильного оператора: «комфортный» концерт

29 июля c 19:30 до 22:30 компания Velcom приглашаем брестчан и гостей города в Парк культуры и отдыха на «комфортный» концерт. Перед зрителями выступит участник «Евровидения-2015» от Беларуси Юзари, а также кавер-группа Cosa Nostra. Праздника добавит раздача шариков и флажков для зрителей, проведение конкурсов ведущим с вручением памятных подарков.

Когда и где: 29 июля, Парк культуры и отдыха





Другие развлечения: 70-е на бульваре, парад близнецов и шоу на Набережной

Это далеко не вся праздничная программа, которую подготовил горисполком для брестчан на этот День города. Запланировано много развлечений и новинок. В частности, «Фестиваль близнецов» с парадом на Гребном канале (30 июля, 12.00 — 16.00) или Кубок Восточной Европы по айсштоку в парке (29 июля, начало в 10.00). Будут задействованы многие площадки в различных микрорайонах города. Ожидаются интересные шоу на Гребном канале и в районе Ледового дворца. На Набережной пройдет праздник «У причала», а на бульваре Шевченко акция «Читающий бульвар», во время которой авторы смогут презентовать публике свои произведения. И все это в атмосфере 70−80-х годов.

Дню города предшествует 73-я годовщина освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в городе 27 июля пройдут несколько мероприятий, посвященных этой дате. По традиции состоится церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение» на площади Свободы, а также к Вечному огню в крепости. В этот день для ветеранов организуют праздник «Солдатский привал» на территории крепости.