Это пришло к нам из Польши и Украины. Минлесхоз прокомментировал ЧС с короедом в Гомельской области

В Беларуси короед повредил до 4 тысяч гектаров леса. Наибольшие последствия ощутила на себе Гомельская область, где массовое нашествие жука признали чрезвычайной ситуацией природного характера. Минлесхоз рассчитывает до 1 августа справиться с уже существующими повреждении. Но гарантии, что проблема не продолжит распространяться, нет. Об этом TUT.BY во время прямой линии рассказал замглавы ведомтсва Леонид Демьяник.





По его словам, короед пришел в Беларусь из Польши и Украины. Леса соседних стран насекомые-вредители начали повреждать около трех лет назад. Справиться с проблемой окончательно там еще не смогли.

В Беларуси больше всего пострадали леса Гомельской и Брестской областей, есть проблемы и на юге Могилевской и Минской областей.

Несколько дней назад специалисты сообщали о серьезных очагах проблемы на территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов, где короед повредил около полутора тысяч гектаров леса. Сегодня появилась информация о распространении заражения в Гомельском и Добрушском районах.

— В результате заражения поврежден лес на общей площади 1000 га. Для ликвидации последствий и проведения работ по вырубке и изоляции зараженных насаждений задействованы 39 единиц техники и 105 работников лесхоза. Проводится обследование лесного фонда Гомельской области по уточнению масштабов повреждений, — уточнили в МЧС.





Замминистра лесного хозяйства Леонид Демьяник рассказал, что для решения проблемы с короедом, необходимо вовремя вырубать поврежденные деревья. Этим сейчас занимаются лесхозы Гомельской области.

— Лесхозы осуществляют сплошные санитарные вырубки поврежденных деревьев, чтобы предотвратить распространение заражения. Идет активная заготовка древесины в этих районах, — прокомментировал ситуацию Леонид Демьяник.

Специалист рассказал, что короед повреждает только слабые деревья. Здоровая сосна сама в состоянии справиться с вредителями. Она вырабатывает живицу и «засмаливает» насекомых.

— Три года подряд в Гомельской области была засуха, из-за чего упал уровень грунтовых вод и обмелела Припять. В последствии интенсивного усыхания почвы, деревья ослабли и стали подвержены заражению, — объяснил замминистра лесного хозяйства.





Известно, что вершинный короед заселяет вершины и ветви ослабленных или сваленных деревьев. Хотя может появиться в совершенно здоровых молодых лесах. Принадлежит к числу наиболее опасных вредителей для сосновых насаждений, также вредит кедру, ели, пихте, лиственнице и т.д. Вспышка массового размножения этого вида может длиться от 1 до 9 лет. В хронических очагах — более десятка лет, пока посадки не погибнут вовсе.

Короед шестизубчатый повреждает преимущественно кору и стволы ослабленных деревьев — и приводит к их гибели за пару лет. Характерные признаки присутствия этого жука — входные отверстия в древесине и так называемая буровая мука.

Бороться с вредителем можно вырубкой недавно зараженных деревьев или выкладкой так называемых ловчих деревьев — чтобы отвлечь вредителя на них, тем самым спасая растущие деревья.

Напомним, сейчас в польской части Беловежской пущи идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом , уничтожающим деревья.