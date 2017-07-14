Декларирование физлицами доходов и имущества в вопросах и ответах

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Обновленная редакция закона "О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов" вступила в силу 15 июля, сообщили Sputnik в министерстве по налогам и сборам.



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Что меняет новая редакция?

Изменения и дополнения в этот закон определяют доходы и имущество физлиц, которые подлежат декларированию по требованию налоговых органов. Сам состав доходов, которые подлежат декларированию по требованию, изменений не претерпел.

"Новой редакцией закона о декларировании определены случаи, при которых у физлица может быть истребована декларация о доходах и имуществе, а также изменен подход к периоду, за который может быть истребована декларация", — пояснили в МНС.

Так, налоговый орган сможет потребовать декларацию о доходах и имуществе при наличии информации о том, что расходы превысили доходы на 250 базовых величин, на основании письменного запроса правоохранительных органов, а также по решению министра по налогам и сборам и его заместителей. При этом декларация может быть истребована за полный предшествующий календарный год и за предшествующие месяцы текущего года.

Как и ранее, контроль в сфере декларирования доходов и имущества будет осуществляться на основании сведений, указанных физлицом в декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в налоговом органе.

Если будет установлено, что расходы превышают доходы, указанные в декларации, налоговый орган направляет требование предоставить пояснения об источниках доходов. Пояснения должны быть представлены в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня вручения требования о представлении пояснений.

Если пояснения об источниках доходов представлены не будут, на сумму превышения расходов над доходами будет начислен подоходный налог. В случае уклонения гражданина от представления декларации сопоставление доходов и расходов будет осуществляться на основании информации, имеющейся в налоговом органе.

Таковы основные новации документа. И теперь о деталях.

Чем отличаются декларации?

Декларация о доходах и имуществе — это не то же самое, что декларация по подоходному доходу. Последний вид декларации граждане, имевшие в истекшем году доходы из двух и более источников или работавшие за границей, должны подавать ежегодно до 1 марта, подоходный налог, исчисленный по этой декларации, уплачивается до 15 мая.

Декларация о доходах и имуществе подается только по требованию налоговых органов.

Когда могут потребовать декларацию?

В новой редакции закона изложен открытый перечень оснований, на основании которых налоговые органы могут истребовать декларацию от гражданина.

Так, основанием может служить имеющаяся у налоговых органов информация о том, что расходы превышают доходы гражданина на 250 базовых величин (сейчас эта сумма составляет 5750 рублей). В частности, высокие расходы гражданина при относительно небольших легальных доходах могут подтверждать совершенные им крупные покупки — это могут быть объекты недвижимости, транспортные средства. Такие сделки фиксируются в различных государственных реестрах, сведения из которых напрямую поступают в налоговые органы.

Еще однгим основанием может стать запрос правоохранительных органов в связи с ведением административного процесса, а также по уголовным делам либо по заявлениям о преступлениях.

Решение об истребовании у физлица декларации о доходах и имуществе может принять лично глава МНС либо его заместители.

Что надо декларировать?

Декларации подлежат объекты недвижимости: квартиры, загородные дома, дачи, земельные участки, а также машино-места, гаражи. Здесь не играет роли, полностью гражданин владеет этими объектами, или же ему только принадлежит доля в них.

Также декларируются транспортные средства (автомобили, яхты, маломерные суда, летательные аппараты) или доля в собственности в них.

Еще один объект декларации — принадлежащие физлицу доли в уставных фондах акционерных обществ в виде акций или имущественных комплексов, если их стоимость совокупно превышает 2 тысячи базовых величин. Доля в собственности компаний, подлежащая декларации, должна составлять 46 или более миллионов рублей.

Такие же требования распостраняются на иное имущество, стоимость которого на дату приобретения превышала 2 тысячи базовых величин или 46 миллионов рублей, если речь идет о доле в собственности.

Это имущество нужно указывать в декларации лишь при условии, что гражданин обладает правом собственности на него. Если речь идет об отношениях аренды или безвозмездном пользовании, в декларации данное имущество можно не указывать.

За какой период могут попросить декларацию?

Налоговые органы могут потребовать подать декларацию как за полный предшествующий календарный год, так и за полные предшествующие календарные месяцы. При этом периодичность запросов декларации не ограничивается.

Налоговые органы должны вручить гражданину требование о представлении декларации лично под роспись или направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Гражданин обязан по закону представить декларацию в течение 10 рабочих дней со дня вручения требования о ее представлении.



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При этом гражданин имеет право просить налоговые органы увеличить для него срок подачи декларации в случаях, установленных постановлением Совмина, которое будет вскоре принято. Предположительно, уважительными причинами для отсрочки будут считаться болезнь, нахождение за границей, сложные семейные обстоятельства.

Декларация может быть подана гражданином лично или прислана по почте, но в этом случае датой ее подачи будет считаться день почтового отправления.

Какая ответственность может быть за нарушения?

Если физлицо нарушит установленный срок подачи декларации или вообще не представит этот документ, на него может быть наложен штраф в размере до 50 базовых величин.

При этом спустя месяц после истечения срока представления декларации налоговый орган вправе провести проверку без истребования декларации, только на основании имеющейся в него информации и доходах и расходах гражданина.

Если в результате проверки окажется, что расходы над доходами были превышены, либо факт получения дохода не подтвердится, нужно будет пояснить источники дохода — в течение 30 дней после вручения соответствующего требования. Это время может быть продлено из-за болезни, нахождения его границей (если это документально подтверждено). По нововведениям, при пропуске срока в 30 дней пояснения физлица не принимаются.

Если проверка выявит, что доходы физического лица превышают расходы, исчисляется подоходный налог (13%) от суммы такого превышения. Его надо уплатить не позднее 30 дней со дня вручения извещения (лично под роспись или направляется по почте письмом). При этом извещение считается врученным плательщику по истечении 10 календарных дней со дня направления письма.

Если по результатам проверки подоходный налог был начислен и выплачен, это не освобождает от административной или уголовной ответственности за неуплату налогов.

Вид и размер ответственности, по закону, будет зависеть от суммы неуплаты.